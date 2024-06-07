Fox News: Байден безответственно делает всё, чтобы втянуть США в ядерную войну
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Удар украинских войск по центру Белгорода и атака на Луганск носят террористический характер, заявила на заседании Совбеза ООН заместитель постпреда России при организации Анна Евстигнеева.
Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Екатерина Боброва объяснила своё нежелание работать в большом фигурном катании.
Всесезонный курорт «Санкт-Петербург Марина» должен открыться в 2030 году, заявил командор яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров.
Российские военные могут использовать средства радиоэлектронной борьбы в ответ на действия ВВС США в Чёрном море.
Власти Германии размышляют о поставке четвёртой системы Patriot на Украину.
Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Екатерина Боброва рассказала об идеи организовать серию Гран-при России и СНГ среди фигуристов-любителей.
Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024 заявил, что, когда видно, что такое русский характер, никакое атомное оружие не нужно.
Министр спорта России Михаил Дегтярёв и председатель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Раимкуль Малахбеков подписали соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ.
Россия пока не ожидает появления валюты БРИКС, речь об этом сейчас не ведётся, заявил в эксклюзивном интервью RT министр финансов Антон Силуанов.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что миграция не должна создавать в России проблемы на рынке труда и для граждан страны в быту.
Зампреда «Зова народа» Антона Еговцева планируют похоронить в Перми. Об этом сообщили RT в движении.
Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что объединительная идея для многонациональной России должна быть, ей может стать патриотизм.
Санкт-петербургский «Зенит» попал в топ-100 самых популярных клубов мира в социальных сетях.
Жена убитого в ночь на 7 июня в Лобне зампреда «Зова народа» Антона Еговцева Екатерина сообщила Ruptly, что конфликт между её мужем и убийцей начался ещё в квартире.
Возраст принудительной мобилизации на Украине, безусловно, будет снижаться, России достоверно известно, что американская администрация поставила Киеву такое условие для продолжения поддержки.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдёт.
Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал то, что вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову установили запрет на выезд из России из-за неуплаты алиментов.
В России нет никакой необходимости проводить мобилизацию, в планах её нет, заявил президент Владимир Путин. В 2023 году без всякой мобилизации, добровольно контракты с Вооружёнными силами подписали свыше 300 тыс. человек, добавил он.
Продовольственная инфляция в мире подскочила из-за того, что Соединённые Штаты и Евросоюз во время пандемии напечатали огромное количество денег и стали скупать товары по всему миру, заявил президент России Владимир Путин.
Бой между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом перенесён.
Директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал RT заявление президента Владимира Путина о том, что индексацию минимального размера оплаты труда в России завяжут на общий рост зарплат в экономике.
Российская сторона оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие некоторым странам в ответ на снабжение Западом Киева, но пока этого не делает.
Ускорение решения задач спецоперации возможно, но это повлечёт ненужные потери ВС России, забота о жизнях и здоровье военных важнее, заявил президент Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.
Россия более чем в 20 раз нарастила выпуск боеприпасов, в разы обгоняет противника по авиационной технике.
Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о последствиях санкций для промышленности столицы.
Заместитель министра финансов России Иван Чебесков рассказал о росте числа частных инвесторов.
Заместитель министра финансов России Иван Чебесков выразил мнение, что не нужно запрещать криптовалюты.
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал лидерство столицы в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России.
Ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал о важности справки о полном погашении кредита.
Декан юридического факультета Финансового университета при правительстве России Гульнара Ручкина рассказала, кому положены дополнительные дни отпуска.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что потенциал территорий для реновации в столице превышает 13 млн кв. м.
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв поддержал в беседе с RT предложение передавать бесплатно землю, где имеются свалки, бизнесу, если предприниматель обязуется очистить территорию.
Военные России с начала 2024 года освободили 47 населённых пунктов и 880 кв. км, постепенно выдавливают противника.
На Украине произошла узурпация власти, утверждает президент России Владимир Путин.
Два человека могут находиться под завалами после обрушения подъезда многоэтажного жилого дома в Луганске из-за обстрела города украинскими военными.
Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли прокомментировал информацию о возможном подписании полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
Ядерная доктрина России — живой инструмент, в неё могут быть внесены изменения, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
Президент России Владимир Путин заявил, что США потребляют на $1 трлн в год больше, чем производят.
Онлайн-акция «Свеча памяти», организованная благотворительным фондом «Память поколений», начнётся 10 июня.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Новгородской области Андрей Никитин подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и управляющий партнёр компании Ecoplatform Иван Гусаков подписали соглашение об установке 10 тыс. боксов для сбора одежды и 5 тыс. фандоматов по приёму пластиковых бутылок и алюминиевых банок.
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог Наталья Лазуренко дала рекомендации по покупке качественной клубники.
На площадке Петербургского международного экономического форума Тюменская область заключила соглашение с корпорацией «Синергия» о строительстве в регионе сети туристических глэмпингов.
Правительство Тюменской области на ПМЭФ-2024 заключило соглашение с Фондом содействия инновациям, направленное на реализацию в регионе передовых научных проектов.
Врач-нейрохирург, травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Денис Наумов рассказал, что около 15% операций на позвоночнике врачи проводят совместно с нейросетью и роботами.
Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко предупредил, что собака может заболеть, если будет пить из водоёма со стоячей водой или плавать в холодной воде.
Кардиолог, эксперт компании SOLGAR Ольга Белюшина предупредила пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями о возможности осложнений в жаркую погоду.
Исполнительная власть Украины утратила легитимность, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
В России по итогам мая реализовали 127,2 тыс. новых легковых автомобилей — на 76,2% больше, чем в мае 2023-го.