Речь Байдена на торжественных мероприятиях в Нормандии — это просто безответственное нагнетание страха. Такое мнение выразила телеведущая Лора Ингрэм в своей программе на Fox News. У него не получается убедить мир, что Россия представляет экзистенциальную угрозу, но он глупо втягивает свою страну в ядерную войну.

ЛОРА ИНГРЭМ, обозреватель Fox News: Здравствуйте, я Лора Ингрэм. Большое спасибо, что присоединились к нам. «Байден на краю» — тема нашей сегодняшней передачи. Во Франции была красивая торжественная обстановка в ознаменование 80-й годовщины высадки в Нормандии. Немногие оставшиеся в живых ветераны Второй Мировой войны прибыли на свою последнюю миссию.

Команда Байдена надеялась, что высказывания президента найдут отклик у избирателей на родине, представив его как фигуру, похожую на Рейгана, объединяющую американцев и остальной мир своим видением.

Но речь, которую они ему написали, лишь продемонстрировала, насколько запутанным, несерьёзным и нереалистичным является их мышление. Во-первых, байденовские ребята решили, что могут убедить нас, что Россия на Украине представляет для Запада такую же экзистенциальную угрозу, как и Германия в 1944 году.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы не уйдём. Если мы это сделаем, Украина будет порабощена. И это ещё не будет конец. Соседи Украины будут в опасности, вся Европа будет в опасности. В час испытаний силы союзников в день «Д» выполнили свой долг. Теперь вопрос для нас в том, выполним ли мы свой долг в этот час испытаний.

ЛОРА ИНРГРЭМ: Ну, это же просто чушь! Сами европейские страны по сей день настолько безразличны к российской угрозе, что многие из них не достигают своих собственных целей (помните, это было решено ещё в 2014 году, кажется), чтобы тратить 2% своего ВВП на оборону.

В этих обстоятельствах речь Байдена воспринимается как безответственное нагнетание страха. Которое вообще-то может привести к тому, что мы будем втянуты в ядерную войну с бывшим Советским Союзом. Особенно сейчас, когда Байден разрешил использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России.