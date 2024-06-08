Рэнд Пол: администрация Байдена не позволяет Украине даже помыслить о нейтралитете

Чтобы положить конец боевым действиям, Украина могла бы пообещать быть нейтральным государством в обмен на уступки со стороны России, заявляет сенатор США Рэнд Пол в интервью Гленну Гринвальду. По словам сенатора, проблема в том, что вашингтонские ястребы категорически против нейтралитета, поэтому Киеву практически нечего предложить Москве.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, журналист: В данный момент мы финансируем два крупных вооружённых конфликта. Один из них — украинский — мы уже обсуждали. Линия западных СМИ сильно изменилась: по сути, они наконец признали, что русские продвигаются вперёд, что позиция украинцев очень слабая и уязвимая и что у НАТО явно нет никаких шансов на победу, как они её определяют, то есть на выдворение всех до единого украинских* военных с каждого дюйма украинской земли, включая Крым. Как по-вашему, что следует делать Соединённым Штатам и НАТО? Продолжать финансировать этот конфликт до бесконечности или попытаться найти способ его прекращения? И если второе, то как вы себе это представляете?



РЭНД ПОЛ, сенатор США: Я задавал этот вопрос непосредственно Энтони Блинкену, госсекретарю. Общеизвестно, что главнокомандующий, тот самый, которого Зеленский отправил в отставку, заявлял, что ситуация на поле боя патовая. Общеизвестно, что у русских армия больше, они способны выдержать больше ущерба, они оккупируют восточную часть Украины, которая называется Донбасс**, они оккупируют Крым***. Не думаю, что их вытеснят или что существующих вооружённых сил достаточно, чтобы их вытеснить. Суть в том, что я не вижу такой возможности.



Что может Украина предложить для мирного урегулирования? Что она могла бы предложить, так это нейтралитет, быть нейтральным государством, торговать и с Россией, и с Европой, но не входить в военные альянсы. Быть нейтральным государством. Они могли бы это предложить, и это бы им ничего не стоило. Но Энтони Блинкен, Джо Байден и, скажем прямо, большинство ястребовреспубликанцев исключили этот вариант.



Я не могу обещать вам, что Путин согласился бы. Но Путин давал понять, что это один из провоцирующих факторов. Так предложите же это! Поймайте Путина на слове и скажите: «Если вы уйдёте из Донбасса или если вы позволите независимые выборы и постепенный вывод войск, мы согласимся быть нейтральным государством», — и посмотрите, что будет дальше. Но то, что этот вариант исключают, создаёт настоящую проблему. И им почти не о чем вести переговоры.



Дата выхода в эфир 05 июня 2024 года.



* Так сказано в оригинале. Имеются в виду российские военные. — прим. ИноТВ.



** Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).



*** Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).