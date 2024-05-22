American Conservative: сенатор Пол обвинил Запад в затягивании украинского конфликта
На слушаниях сената представитель Кентукки Рэнд Пол высказал госсекретарю США Энтони Блинкену критику по поводу политики Вашингтона в отношении украинского конфликта. Законодатель подчеркнул невозможность достижения военных целей, которые выдвигает режим Зеленского, и обратил внимание, что Запад продолжает препятствовать мирным переговорам, категорически отказываясь обсуждать нейтральный статус Киева, пишет The American Conservative.
Ссылки по теме
-
Важное напоминание для Запада — New York Times о начале ядерных учений Москвы
-
Spiegel: визит Бербок в Киев «с пустыми руками» говорит о провале оружейной политики Берлина
-
Politico: много говорят, мало делают — в Германии раскритиковали Францию за скудную помощь Киеву
-
Politico: безразличие французов к Украине и ЕС сводит на нет предвыборную кампанию партии Макрона