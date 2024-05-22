Politico: много говорят, мало делают — в Германии раскритиковали Францию за скудную помощь Киеву

Несмотря на громкие заявления, Франция делает относительно мало для помощи Киеву, заявила в интервью Politico председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. При этом она призвала Париж ускорить поставки вооружений на Украину.
Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью Politico раскритиковала Францию за то, что та скупиться с поставками оружия на Украину.
«У нас есть проблема: в то время как Польша, будучи соседней (для Украины. — ИноТВ) страной, делает много, в то время как Германия делает много, Франция делает относительно мало», — заявила Штрак-Циммерман.
Она призвала Париж ускорить поставки Киеву вооружений.
«У Украины нет времени и всё, всё, всё должно идти гораздо быстрее, — сказала она. — Я ожидаю, что Франция, именно потому, что она является важной страной, не только будет — и я говорю это не в негативном смысле — произносить громкие речи, но и подкрепит свои слова действиями».
Находящийся в Германии Кильский институт мировой экономики, который собирает данные о вкладах стран в военные усилия Киева, оценивает Францию как явно отстающую в вопросах военной помощи. В этой сфере она намного уступает Германии, которую опережают лишь Соединённые Штаты.
Проблемы других стран в Соединённых Штатах воспринимаются на ура, заявил посол России в Иране в 2001—2005 годах Александр Марьясов, комментируя высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Иран и мир «выиграли» от смерти президента Ирана Ибрагима Раиси.
Президент России Владимир Путин 23 мая примет короля Бахрейна Хамада бен Ису аль-Халифу, который приедет в Москву с официальным визитом. Они обсудят сотрудничество двух стран в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.
Боец штурмового отряда 71-го гвардейского полка с позывным Бор рассказал спецкору RT Александру Пискунову о своём первом бое в Работине. В селе тогда почти не осталось укрытий — всё было «стёрто», а единственными местами остались погреба и подвалы.
Военкор RT Андрей Филатов снял, как прямо по дому, где он работал, украинские военные ударили FPV-дронами, в это же место затем прилетали мины. Всё это попало на уникальное видео операции по освобождению Авдеевки.
В Белгородской области сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей на подлёте к селу Беленькое. Погиб один мирный житель — мужчина получил множественные осколочные ранения. Ещё один мужчина получил травмы.
Предприниматель Михаил Фридман потребует от правительства Люксембурга выплатить ему компенсации за «экспроприированные» страной активы, в противном случае он намерен обратиться в международный арбитраж, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
Госорганы США стремятся подключиться к расследованию покушения на премьера Словакии Роберта Фицо, чтобы исключить раскрутку темы политического терроризма в Европе, заявили в Службе внешней разведки России.
Глава финского Министерства иностранных дел Элина Валтонен заявила о намерении Хельсинки «проработать детали» после того, как Минобороны России предложило обновить координаты границы в Балтийском море.
Дом по программе реновации возведут на Большой Черёмушкинской улице, рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала обращение депутата Николая Новичкова с просьбой проверить слова полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова на предмет коррупции.
В России планируется выпустить сериал об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. Как сообщили RT в пресс-службе партии, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий встретился с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом и обсудил с ним детали производства сериала.