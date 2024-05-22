Politico: много говорят, мало делают — в Германии раскритиковали Францию за скудную помощь Киеву

12:29 СЭ: Калешин намерен организовать профсоюз тренеров Главный тренер «Алании» Евгений Калешин хочет организовать тренерский профсоюз.

12:25 Политолог: признание Палестины помешает США и Израилю аргументировать агрессию Политолог Евгений Михайлов в беседе с RT прокомментировал признание Палестины как государства тремя странами Европы.

12:21 Экс-посол в Иране Марьясов: проблемы других стран в США воспринимаются на ура Проблемы других стран в Соединённых Штатах воспринимаются на ура, заявил посол России в Иране в 2001—2005 годах Александр Марьясов, комментируя высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Иран и мир «выиграли» от смерти президента Ирана Ибрагима Раиси.

12:19 Путин 23 мая встретится в Москве с королём Бахрейна для переговоров Президент России Владимир Путин 23 мая примет короля Бахрейна Хамада бен Ису аль-Халифу, который приедет в Москву с официальным визитом. Они обсудят сотрудничество двух стран в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.

12:15 Генич: у «Краснодара» было конкретное предложение по Сперцяну от «Жироны» Спортивный комментатор и журналист Константин Генич рассказал, что «Краснодар» получал предложение о трансфере полузащитника Эдуарда Сперцяна от «Жироны».

12:10 TNI: ЗРК С-500 сможет уничтожить самое сложное западное вооружение Российский зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» способен уничтожить самые сложные системы вооружения, которые Запад поставляет Украине. Об этом пишет The National Interest.

12:10 Рябков: США могут говорить что угодно, но политика России от этого не меняется Американцы могут говорить всё что угодно, но политика России от этого не меняется, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя позицию США по космической безопасности.

12:08 Политолог Орлов объяснил признание Палестины государством рядом стран Европы Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT объяснил, почему ряд стран Европы признали Палестину в качестве государства.

12:01 Минобороны: четыре ракеты HARM сбито над территорией Белгородской области Силы ПВО России сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM над территорией Белгородской области, также уничтожено два украинских беспилотника.

11:59 Директор совета тренеров Евролиги: нам не хватает российских команд Исполнительный директор совета тренеров Евролиги Горан Шашич высказался об отстранении российских баскетбольных клубов от международных соревнований.

11:47 Боец штурмового отряда — о первом бое в Работине: был шквал огня и свист пуль Боец штурмового отряда 71-го гвардейского полка с позывным Бор рассказал спецкору RT Александру Пискунову о своём первом бое в Работине. В селе тогда почти не осталось укрытий — всё было «стёрто», а единственными местами остались погреба и подвалы.

11:46 Сальдо: ребёнок получил травму в Алёшках Херсонской области при атаке БПЛА Пятилетний ребёнок получил минно-взрывную травму в Алёшках Херсонской области из-за удара БПЛА ВС Украины, заявил глава региона Владимир Сальдо.

11:44 Жеребьёвка стыковых матчей между клубами РПЛ и Первой лиги состоится 22 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил дату проведения жеребьёвки переходных матчей между командами РПЛ и Первой лиги за право выступить в высшем дивизионе.

11:41 Рябков: США ведут закулисную работу по подрыву БРИКС Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Соединённые Штаты работают над тем, чтобы подорвать БРИКС.

11:40 Совфед обратился в международные организации из-за убийства военкора Ерёмина Комиссия Совфеда направила в международные организации обращение с требованием отреагировать на убийство военкора «Известий» Семёна Ерёмина, который погиб при ударе дрона ВС Украины.

11:28 Дегтярёв примет участие в саммите министров спорта стран ШОС Михаил Дегтярёв сообщил, что вылетел в Алма-Ату на саммит министров спорта стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

11:27 Володин прибыл в Тегеран на церемонию прощания с Раиси Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на церемонию прощания с президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

11:23 Маск пристыдил мэра Варшавы за «копирование глупостей из Америки» и защиту ЛГБТ Американский предприниматель Илон Маск подверг критике решение мэра Варшавы Рафала Тшасковского, который, как утверждают СМИ, запретил изображения крестов в столичной ратуше.

11:22 FA: чиновники на Украине призвали готовиться к территориальным потерям Украинские военные чиновники порекомендовали гражданам готовиться к потерям территорий, пишет издание Foreign Affairs.

11:15 Аэропорт Бишкека эвакуирован из-за сообщения о взрывном устройстве Аэропорт Бишкека эвакуирован из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщили ТАСС в администрации ОАО «Международный аэропорт Манас».

11:15 «РБ Спорт»: «Краснодар» готов предложить Мусаеву двухлетний контракт В «Краснодаре» готовы предложить главному тренеру Мураду Мусаеву новый полноценный контракт.

11:13 Сальдо: авиационная опасность объявлена в Херсонской области Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что авиационная опасность объявлена в регионе.

11:11 Президент Финляндии Стубб следит за планами России по госгранице на Балтике Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что следит за предложением Минобороны России утвердить линию государственной границы в Балтийском море у Калининградской области.

11:08 СВР: покушение на Фицо показывает, что Запад переходит к политическому террору Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо показывает, что глобалистские западные элиты переходят к открытому политическому террору против своих оппонентов, заявили в СВР России.

11:05 Военкор RT Филатов снял, как ВСУ атаковали FPV-дронами дом, в котором он работал Военкор RT Андрей Филатов снял, как прямо по дому, где он работал, украинские военные ударили FPV-дронами, в это же место затем прилетали мины. Всё это попало на уникальное видео операции по освобождению Авдеевки.

10:59 COPE: Мбаппе не сыграет на Олимпиаде в Париже Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не сможет выступить на Олимпиаде в Париже.

10:50 Гладков: в Белгородской области БПЛА атаковал электропоезд, пострадавших нет Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВС Украины нанесли удар беспилотником по электричке без пассажиров.

10:50 Захарова сравнила Зеленского со старухой из сказки после его заявления о Китае Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Владимира Зеленского с героиней сказки Александра Пушкина после того, как он высказал желание видеть Китай на конференции в Швейцарии.

10:47 Гладков: несколько целей сбиты в небе над Белгородской областью, погиб мужчина В Белгородской области сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей на подлёте к селу Беленькое. Погиб один мирный житель — мужчина получил множественные осколочные ранения. Ещё один мужчина получил травмы.

10:45 В МИД предупредили россиян о рисках во время Олимпийских игр в Париже Директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников считает, что Олимпийские игры в Париже будут проходить в сложных условиях.

10:35 «Ведомости»: Фридман требует от Люксембурга компенсировать ему $15,8 млрд Предприниматель Михаил Фридман потребует от правительства Люксембурга выплатить ему компенсации за «экспроприированные» страной активы, в противном случае он намерен обратиться в международный арбитраж, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

10:35 СВР: США пытаются включиться в расследование покушения на премьера Словакии Фицо Госорганы США стремятся подключиться к расследованию покушения на премьера Словакии Роберта Фицо, чтобы исключить раскрутку темы политического терроризма в Европе, заявили в Службе внешней разведки России.

10:30 Российская легкоатлетка рассказала, что World Athletics не признала её достижение Российская легкоатлетка Рейхан Каграманова рассказала, что World Athletics не признала её результат, показанный на Кубке России в прошлом сезоне.

10:22 Глава МИД Валтонен: Финляндия изучит планы России по уточнению границ на Балтике Глава финского Министерства иностранных дел Элина Валтонен заявила о намерении Хельсинки «проработать детали» после того, как Минобороны России предложило обновить координаты границы в Балтийском море.

10:21 Испания объявила, что признает Палестину 28 мая Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что страна признает Палестину в качестве государства 28 мая.

10:17 Литвиненко: США должны снять запрет на использование оружия для ударов по России Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко заявил, что Соединённые Штаты должны снять запрет на использование поставляемого Вашингтоном оружия для нанесения ударов по территории России.

10:17 Ирландия вслед за Норвегией объявила о признании Палестины Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис вслед за Норвегией объявил, что республика признаёт Палестину в качестве государства.

10:15 В МИД рассказали о проблеме с пропусками для российских дипломатов на время Олимпиады Директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников рассказал о ситуации с пропусками для российских дипломатов, которые будут нужны на время проведения Олимпиады в Париже.

10:13 Израиль отозвал послов из Ирландии и Норвегии из-за признания Палестины Глава МИД Израиля Исраэль Кац немедленно отозвал израильских послов из Ирландии и Норвегии для консультаций после того, как появились сообщения о планах этих стран признать Палестину.

10:08 Княжевская: на Большой Черёмушкинской улице построят жилой дом по программе реновации Дом по программе реновации возведут на Большой Черёмушкинской улице, рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

10:04 Синоптик Позднякова спрогнозировала до +25 °С в Москве Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RT о погоде в Москве.

10:03 Глава СНБО признал, что у ВСУ мало шансов на прорыв «в этом году» Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко признал, что шансы Вооружённых сил Украины на «прорыв на поле боя в этом году» невелики.

10:00 Бетербиев перенёс операцию и начал восстановление В команде чемпиона мира по боксу Артура Бетербиева сообщили, что спортсмен перенёс операцию.

09:56 Норвегия признала Палестину в качестве государства Власти Норвегии признали Палестинское государство. Об этом сообщило правительство страны.

09:53 Король Бахрейна 22 мая приедет в Россию для переговоров Король Бахрейна Хамад бен Иса аль-Халифа посетит Россию 22 мая.

09:49 МИД России: финал для французских наёмников на Украине будет печальным Директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников заявил, что финал для иностранных наёмников на Украине, включая французских, будет одинаково печальным.

09:44 Журова: ситуация вокруг шутки Безрукова — дело не правоохранительных органов Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала обращение депутата Николая Новичкова с просьбой проверить слова полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова на предмет коррупции.

09:40 В России планируется выпустить сериал про Жириновского В России планируется выпустить сериал об основателе ЛДПР Владимире Жириновском. Как сообщили RT в пресс-службе партии, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий встретился с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом и обсудил с ним детали производства сериала.

09:37 На всей территории Украины объявили воздушную тревогу Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.