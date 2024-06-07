Ход украинского конфликта предсказуемо изменился в пользу России, однако Зеленский и его западные кураторы продолжают выдавать желаемое за действительное, надеясь остановить продвижение российской армии и для этого рискуя катастрофическим обострением, пишет The American Conservative. И это несмотря на то, что Владимир Путин готов к переговорам о прекращении огня. Однако США упорно следуют по вьетнамскому сценарию и копают себе яму.

При нынешних обстоятельствах у Украины есть лишь один возможный путь — выбирать между катастрофическим обострением. и неприятным урегулированием, констатирует The American Conservative. Но, к сожалению, события последних недель показывают, что Зеленский и его западные спонсоры склоняются к первому варианту.

И это несмотря на то, что, по сообщению новостных агентств, Владимир Путин «готов остановить войну на Украине путём переговоров о прекращении огня, которые признают нынешние линии фронта».

Объективно ход войны изменился в пользу России, и, скорее всего, это навсегда, уверено издание. Это было вполне предсказуемо, хотя в Вашингтоне продолжают принимать желаемое за действительное. Тем не менее, западные кураторы отчаянно пытаются найти способ остановить продвижение российской армии.

Байден и Блинкен тайно направили на Украину ракеты дальнего радиуса действия АТАСМS и отменили запрет на использование американского оружия для нанесения ударов по территории России, при этом публично они заявляют об обратном. Тем же путём пошла и Германия.

Кроме того, прошла информация о том, что США планирует предложить Киеву двусторонний пакт о безопасности, «самый значительный в серии соглашений, заключённый Украиной со странами НАТО». По данным СМИ, Вашингтон предоставит долгосрочную военную и финансовую помощь, в том числе военную подготовку, обмен разведывательными данными и экономическую помощь.

Не отстаёт и Франция, планирующая направить на Украину «свои войска» в виде военных инструкторов. В то же время председатель Объединённого комитета начальников штабов Чарльз Браун-мл уже начал публично закладывать основу того, что станет отправкой военных инструкторов из США.

А уходящий в отставку генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса ежегодно выделять $43 млрд на вооружение Украины.

Во всём этом хаосе ни политики по обе стороны океана, ни их марионетки в западных СМИ так и не смогли объяснить, почему вопрос о том, кто управляет Харьковом, Одессой или Херсоном, стоит развязывания катастрофического противостояния с Россией.

Вашингтон полноценно участвует в делах на Украине уже десять лет, признаёт АС. И причины, которыми он это объясняет, мало чем отличаются от неудачных приключений американцев во Вьетнаме. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, в 1961 году «это было просто данностью… и не вызывало сомнений». Сейчас интересы Америки на Украине схожи и так же не ставятся под сомнение.

Инициативы по поддержке Киева следуют из США одна за другой, но среди них так и нет ни одной, отвечающей американским интересам. В своей книге «История политического безумия» историк Барбара Таман задаётся вопросом: «Почему люди, занимающие высокие посты, так часто поступают вопреки здравому смыслу и осознанным личным интересам? Почему разумные мыслительные процессы так часто просто отключены?»

Сама Такман объясняет этот феномен самообманом, который заключается в предвзятой оценке ситуации, когда игнорируется или даже отвергается любой признак противоположного.

Россия неоднократно и очень открыто предупреждала об опасности обострения противостояния. Однако Америка продолжает упорствовать в своей глупости, дразня ядерную державу. И абсурдность ситуации состоит в том, что Вашингтон делает это из-за страны, которая не имеет никакого стратегического значения для Соединённых Штатов.