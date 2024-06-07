Экс-советник Трампа: при Байдене Украина может стать для США новым Вьетнамом

Президент Джо Байден совершает ошибку, не признавая, что ресурсы США конечны и они неспособны больше безгранично поддерживать Украину, утверждает Элбридж Колби. Бывший и, возможно, будущий советник Дональда Трампа также критикует разрешение бить по России западным оружием. В интервью Die Welt он проводит параллели с Вьетнамом, где США такой же стратегией оказались втянуты в конфликт и были вынуждены спасать партнёра, «который изначально не стоил начала войны».

Элбридж Колби был советником по безопасности у президента Дональда Трампа и рассчитывает снова им стать в случае победы республиканца на выборах президента США. В интервью немецкой Die Welt он подверг критике утвердившуюся при Джо Байдене зацикленность США на Украине. По его мнению, Америке нужно сконцентрироваться на противостоянии Китаю в Азии, а конфликт на Украине оставить Европе.

Армия США, по оценке Колби, ослабла. «Сегодня мы тратим меньше по отношению к ВВП, чем во время холодной войны». При этом экономически США уже не доминируют в мире. «У нас есть структурные проблемы: высокий дефицит и высокий долг, деиндустриализация, усталость от войны», — всё это, по мнению Колби, причины отказаться от «лидерства в обеспечении Украины». Из-за них «придётся принимать болезненные решения» для сохранения способности противостоять Китаю.

«США не могут себе позволить продолжать снабжать Украину в качестве лидера, у нас самих не хватает оружия и денег, мы отстаём от Азии и Китая», — объясняет Колби, «вот почему Европа — и особенно Германия — должна взять на себя инициативу». Байден при этом, по мнению Колби, делает ровно обратное. В интервью Die Welt Элбридж Колби утверждает, что американский президент «представляет реальную опасность для Европы».

Во-первых, Байден «даёт европейцам ложное чувство безопасности». Он позволил начаться украинскому конфликту, который «идёт не очень хорошо для Украины». При этом вместо того, чтобы объяснить европейцем, что «ресурсы Америки конечны», он поёт Европе «колыбельные» о поддержке Украины и Европы во что бы это не стало.

Во-вторых, такие действия, как, например, разрешение украинцам атаковать объекты на территории России западным оружием, «несут в себе реальный риск роста напряжённости». Элбридж Колби видит параллели с войной во Вьетнаме, где США постепенно обостряли ситуацию, а затем оказались перед необходимостью спасать партнёра, «который изначально не стоил начала войны».

Колби считает, что действия России достойны осуждения, но «это не в интересах США напрямую вмешиваться на Украине». Вместо этого США должны продолжать избегать этого, а вот европейцам, по его мнению, стоит быть более активными в этом вопросе. «Европа должна сделать больше».

Касательство обязательств США перед НАТО, например, в случае конфликта в Прибалтике, Колби уверен, что «договор НАТО не обязывает (США. — ИноТВ) отправлять все войска». Цитируя экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, Колби указывает, что «альянсы – это не самоубийственные контракты». Лучшим решением проблемы будет ситуация, когда Европа будет в состоянии сама защитить себя, больше расходуя на оборону. В пример немецкой газете Колби ставит Польшу, которая тратит 4% ВВП на оборону.

Элбридж Колби также хотел, чтобы «НАТО не слишком вмешивалась во внутреннюю политику США». В этом вопросе он рекомендовал премьеру Польши Дональду Туску «больше не делать таких заявлений, как недавно, о том, что Рейган перевернётся в гробу, если увидит колебания сенаторов-республиканцев в отношении Украины». По мнению Колби, европейцы для себя должны понять важность НАТО и «должны помочь гарантировать, что НАТО не станет внутриполитической проблемой в США».