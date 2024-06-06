Politico: подъём крайне правых грозит произвести в Европе политический переворот, равносильный избранию Трампа в США

Проходящие на этой неделе выборы в Европарламент покажут, насколько сильно укрепились позиции крайне правых в Европе, пишет Politico. Их успех по итогам предстоящего голосования вызовет политический переворот, эквивалентный тому, который был спровоцирован избранием Дональда Трампа на пост президента США в 2016 году.

Для Европы настал «момент Трампа», пишет Politico.



В европейских странах радикально настроенные правые на подъёме, и проходящие на этой неделе выборы в Европарламент покажут, насколько их позиции укрепились.



Как ожидается, в следующем составе Европейского парламента будет больше представителей от крайне правых сил, чем от давно уже доминирующей в ЕК консервативной Европейской народной партии.



На континенте, который гордился тем, что похоронил призраков Гитлера, Муссолини и Франко, возрождение правых радикалов как политической силы стало шоком. И хотя популистские, националистические партии Европы, вероятно, после подсчёта голосов останутся слишком раздробленными, чтобы оказывать какое-либо прямое влияние на политику блока, сам факт их успеха вызовет политический переворот, эквивалентный тому, который был спровоцирован избранием Дональда Трампа президентом США в 2016 году.



В конечном счёте результаты выборов в Европарламент служат барометром того, куда движется национальная политика в некоторых важнейших столицах Европы, отмечается в статье.