Politico: подъём крайне правых грозит произвести в Европе политический переворот, равносильный избранию Трампа в США

22:50
Тарасова: не вижу причин, почему у Загитовой не должно получиться в тренерстве
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о заявлении олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой о желании начать тренерскую карьеру.
22:49
Правительство Германии подготовило план действий на случай войны
Германское правительство подготовило план на случай войны, он предусматривает переброску войск НАТО на восточный фланг, эвакуацию некоторых регионов, а также переход компаний к производству товаров, предназначенных только для оборонных целей.
22:45
Шольц: в ФРГ ужесточат наказание за исламистские нападения
В Германии ужесточат наказание за исламистские и политически мотивированные нападения, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
22:36
Сильный взрыв произошёл недалеко от Еревана
Взрыв произошёл в Котайкской области Армении недалеко от Еревана, сообщают местные Telegram-каналы. Видео инцидента публикуют в соцсетях. Как утверждается, это произошло в районе города Абовян.
22:35
Андреева — о поражении в полуфинале «Ролан Гаррос»: у меня весь матч были проблемы
Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о поражении в полуфинале «Ролан Гаррос».
22:34
Директор «Укргидроэнерго»: на Украине дело идёт к энергетической катастрофе
На Украине дело идёт к «энергетической катастрофе», считает гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.
22:34
Песков: Киев закрыл все двери для переговорного процесса
Киев закрыл все двери для переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
22:26
Песков: Запад пытается придать саммиту в Швейцарии большую убедительность
Запад пытается придать саммиту в Швейцарии большую убедительность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
22:21
Чернов назвал несправедливым отстранение сборной России от международных турниров
Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об отстранении сборной России от международных турниров.
22:15
МИД Киргизии попросил объективно расследовать ситуацию с таксистом в Москве
Министерство иностранных дел Киргизии попросило всесторонне и объективно рассмотреть дело в отношении водителя такси в Москве, который ранее высадил из машины пассажиров — участников СВО.
22:15
Путин назвал отношения с Африканским континентом одним из приоритетов для России
Развитие отношений с Африканским континентом является одним из приоритетных направлений для России.
22:07
Комментарий Роналду под постом Мбаппе стал самым популярным в истории соцсетей
Комментарий нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду под постом Килиана Мбаппе о переходе в «Реал» стал самым популярным в истории соцсетей.
22:06
При обстреле ВСУ Белгородской области пострадала мирная жительница
Девушка пострадала при обстреле Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
21:59
Макрон заявил, что задержанный в Москве француз работал в швейцарской НПО
Задержанный в Москве француз «не работал на Францию» и являлся сотрудником швейцарской неправительственной организации, утверждает президент Эммануэль Макрон.
21:50
Жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 пройдёт 10 июня
Стало известно, когда состоится жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25.
21:46
Макрон подтвердил разрешение ВСУ наносить удары по России французским оружием
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2 подтвердил разрешение наносить удары по территории России французским оружием.
21:39
Макрон: Франция намерена подготовить бригаду ВСУ в составе 4,5 тысячи бойцов
Франция намерена подготовить украинскую бригаду в составе 4,5 тыс. человек, обучить и вооружить её, сообщил Эммануэль Макрон в эфире французского телевидения.
21:35
Бреннан: церемония награждения фигуристов за Олимпиаду-2022 пройдёт в августе в Париже
Церемония награждения американских и японских фигуристов медалями за командный турнир Олимпийских игр 2022 года пройдёт 7 августа в Париже.
21:35
Макрон: Париж выступает за мир, но против его достижения ценой капитуляции Киева
Франция выступает за достижение мира на Украине, но против его установления ценой капитуляции Киева. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.
21:28
В Комсомольске-на-Амуре осудили выбросившего ребёнка с балкона мужчину
Суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил к десяти годам лишения свободы мужчину, который сбросил ребёнка с балкона.
21:25
Макрон: Франция поставит Украине истребители Mirage 2000 и обучит пилотов
Франция передаст Украине модернизированные многоцелевые истребители Mirage 2000-5, сообщил Эммануэль Макрон в эфире французского телевидения.
21:20
Андреева станет 23-й ракеткой мира по итогам выступления на «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Мирра Андреева дебютирует в топ-25 рейтинга WTA по итогам выступления на «Ролан Гаррос».
21:14
Сийярто: мы не станем участвовать в действиях, которые подводят НАТО к войне
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал RT отказ страны от участия в возможных военных операциях НАТО на Украине.
21:11
На Кубе анонсировали визит российских АПЛ «Казань» и фрегата «Адмирал Горшков»
Фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань» и ряд других кораблей Военно-морского флота России прибудут с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня.
21:05
Главный тренер сборной Белоруссии: отстранение России — нехорошо для всей Европы
Главный тренер сборной Белоруссии Карлос Алос Феррер высказался об отстранении России от международных турниров.
20:59
ОКК: Молдавия стягивает военную технику к границе с Приднестровьем
Власти Молдавии стягивают военную технику на полигон у границы с Приднестровьем.
20:54
США вводят визовые ограничения против депутатов из Грузии за «подрыв демократии»
Госдеп США вводит визовые ограничения против десятков граждан Грузии, которые причастны к «подрыву демократии» в республике, а также против их семей.
20:49
Академия Плющенко будет судиться с родителями Парсеговой из-за ухода фигуристки
Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» будет судиться с родителями фигуристки Арины Парсеговой из-за её ухода из школы.
20:45
Собянин поддержал проведение BRICS+ Fashion Summit
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица поддержит проведение второго международного форума BRICS+ Fashion Summit, который должен пройти в октябре под эгидой Московской недели моды.
20:45
В «Союзмультфильме» рассказали подробности о вселенной русских супергероев
Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва рассказала подробности о вселенной русских супергероев, над которой студия работает совместно с Сергеем Лукьяненко и Okko.
20:44
В Москве построят шесть новых колледжей
В Москве планируют построить шесть новых колледжей, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в рамках сессии ПМЭФ «Рейтинг успеха: инвестиции в профессионалов будущего».
20:44
Большинство россиян стараются следить за своей грамотностью
Согласно новому исследованию, большинство россиян (64%) стараются говорить и писать правильно, а также следят за своей грамотностью и чистотой речи.
20:43
Самарская область заключила ряд соглашений в рамках ПМЭФ-2024
Врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов подписал ряд соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
20:43
В Подмосковье расширят сеть пунктов приёма электронных отходов
В Московской области продолжается совершенствование системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования. В рамках ПМЭФ губернатор региона Андрей Воробьёв подписал трёхстороннее соглашение с гендиректором РЭО Денисом Буцаевым и гендиректором ГК «Акрон Холдинг» Павлом Морозовым.
20:42
Калининградская область подписала на ПМЭФ соглашение о внедрении электротранспорта
Власти Калининградской области и организация Топливного дивизиона госкорпорации «Росатом» заключили соглашение о внедрении электротранспорта в регионе на полях ПМЭФ.
20:42
Пермский край заключил соглашение с РЭО о запуске проектов ТКО на основе концессий
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев подписали соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
20:41
Корабль Starliner компании Boeing пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль Starliner компании Boeing пристыковался к Международной пилотируемой станции, на борту корабля находятся астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.
20:41
В РНКБ заявили о колоссальном спросе на жильё в Крыму
Председатель правления крымского Российского национального коммерческого банка (РНКБ) Михаил Якунин заявил о колоссальном спросе на жильё в Крыму.
20:41
Силы ПВО уничтожили ещё четыре беспилотника над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили ещё четыре украинских беспилотника над территорией Белгородской области.
20:40
Председатель совета директоров ЦРПТ: маркировка добавляет к стоимости товара только 1%
Председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин заявил, что маркировка добавляет к стоимости товара только 1%.
20:39
Синоптик Ильин спрогнозировал тёплую погоду в Москве в выходные
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве в выходные ожидается тёплая погода.
20:39
Собянин рассказал о планах по восстановлению велотрека в Крылатском
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Крылатском планируется восстановить Олимпийский велотрек.
20:38
Власти Якутии подписали соглашение с корпорацией «Синергия» на ПМЭФ
Правительство Республики Саха (Якутия) и корпорация «Синергия» подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
20:37
На военном кладбище в Подмосковье похоронили останки 83 красноармейцев
На военном кладбище в Наро-Фоминском городском округе похоронили останки 83 красноармейцев, которые были найдены поисковиками у деревни Слизнево.
20:37
Тверской СК поможет искать захоронения мирных граждан, погибших в Великую Отечественную
Сотрудники СУ СК России по Тверской области помогут искать захоронения мирных граждан, погибших в Великую Отечественную войну.
20:34
Песков: Запад захочет убрать Зеленского с президентского поста
Запад через некоторое время, очевидно, захочет убрать Владимира Зеленского с поста президента Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
20:33
Карпин: переговоры по моему новому контракту проведены, ждём решения РФС
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о переговорах насчёт нового контракта с РФС.
20:24
Путин заявил Додику, что позиция России по Дейтонским соглашениям неизменна
Президент России Владимир Путин побеседовал с лидером Республики Сербской Милорадом Додиком в Санкт-Петербурге.
20:20
Миранчук: всегда мечтал что-то выиграть в Европе, удалось войти в историю
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук высказался о победе в Лиге Европы.
20:19
Греция, Панама, Дания, Пакистан и Сомали избраны непостоянными членами СБ ООН
Греция, Панама, Дания, Пакистан и Сомали были избраны новыми непостоянными членами Совета Безопасности ООН.