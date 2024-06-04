Politico: страх перед будущим — решающий фактор на выборах в Европейский парламент в этом году

Основным фактором, формирующим поведение европейцев на выборах в Европейский парламент на этой неделе станет растущее чувство страха, пишет Politico. Со ссылкой на опрос Kapa Research издание указывает на сочетание страхов перед экономической неопределённостью, миграцией, конфликтами на Украине и в секторе Газа, а также перед искусственным интеллектом.

На фоне выборов в Европейский парламент, которые пройдут уже на этой неделе, решающей силой, формирующей поведение жителей стран Европы на выборах, Politico называет растущее чувство страха. Европейцы испытывают неуверенность перед лицом масштабных экономических и культурных изменений в сочетании с непредвиденными кризисами и возобновлением военных конфликтов на континенте.

Согласно результатам опроса Kapa Research, главной проблемой европейцев является экономическая неопределённость. В среднем 47% опрошенных назвали «рост стоимости жизни» своей главной проблемой, и особенно актуальна она для жителей Франции, Германии и Румынии. Череда инфляционных потрясений в период после пандемии заставила европейцев опасаться, смогут ли они сводить концы с концами. Более того, это глубокое чувство экономической неопределённости ещё больше усиливается из-за сохраняющегося чувства несправедливости, когда речь заходит о распределении богатства: 81% респондентов считают, что «в Европе богатые становятся ещё богаче, а бедные — ещё беднее».

Второй своей самой серьёзной проблемой европейцы назвали миграцию. 68% опрошенных заявили, что считают иммиграцию «угрозой общественному порядку», и только 23% отметили, что видят в ней «возможность для получения новой рабочей силы». Особенно ощутимы подобные опасения в Германии и Италии.

Третьей по значимости проблемой для жителей Европы стало «возвращение войны в Европу». Как отмечает Politico, конфликты на Украине и в секторе Газа являются относительно новыми факторами, но уже влияют на выборы в странах ЕС в этом году. Наиболее остро это чувствуется в Эстонии, Венгрии, Польше и Румынии — странах, граничащих либо с Россией, либо с Украиной.

И, наконец, европейские избиратели указывают на страх перед искусственным интеллектом. Кто-то видит в стремительном развитии технологий средство улучшения условий жизни и ускорения экономического роста, но в среднем 51% респондентов считают искусственный интеллект «угрозой человечеству».