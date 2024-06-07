Марин Ле Пен: Франция пойдёт на риск, если отправит военных инструкторов на Украину

Отправка военных инструкторов на Украину станет рискованным шагом для Франции, считает глава парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен. В эфире BFM TV она призвала правительство задаться вопросом, какой будет ответная реакция в случае человеческих жертв.

БЕНЖАМЕН ДЮАМЕЛЬ, ведущий BFM TV: Поддерживаете ли вы отправку французских военных инструкторов на Украину?

МАРИН ЛЕ ПЕН, глава парламентской фракции «Национального объединения»: Нет.

БЕНЖАМЕН ДЮАМЕЛЬ: Почему?

МАРИН ЛЕ ПЕН: Нет, я не поддерживаю. Мы уже обучаем украинских военных во Франции и в Польше. Я думаю, это было разумное решение. Отправлять инструкторов, которые входят в армию, являются военными…

БЕНЖАМЕН ДЮАМЕЛЬ: Нестроевыми.

МАРИН ЛЕ ПЕН: Да, но они военные. Отправлять инструкторов, которые являются военными, в воюющую страну значит идти на риск. Идти на риск, что они станут целями, и если, к несчастью, по ним ударят, что мы будем делать? Вот в чём вопрос. Что мы сделаем в таком случае? Ответим? Не ответим, рискуя создать впечатление, что принимаем такое нападение? Ответим…

БЕНЖАМЕН ДЮАМЕЛЬ: Но по сути мы уступаем угрозам и провокациям Кремля, когда говорим, что по этим инструкторам могут ударить, и поэтому мы предпочитаем их не отправлять, хотя об этом просит Украина.

МАРИН ЛЕ ПЕН: Но, повторюсь, мы вполне можем обучать украинцев, не отправляя военных в воюющую страну. Отправлять военных в воюющую страну означает идти дальше, чем обучать в Польше, как мы это делали, то есть в стране, граничащей с Украиной. Так что я думаю, что тогда мы пойдём на риск, и задаюсь вопросом, который нужно задать властям: какой будет реакция Франции, если нам придётся, к несчастью, столкнуться с человеческими жертвами.