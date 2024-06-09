France 24: не желая воевать, украинцы оскорбляют военкомов и предлагают им самим идти на фронт
Эти украинские военные рыщут по улицам Киева в поисках новобранцев — как добровольцев, так и уклонистов.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВОЕНКОМАТА: Мы вас забираем в военкомат.
Согласно новому закону о мобилизации, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обозначить своё присутствие властям, которые надеются таким образом набрать 400 тысяч солдат. Молодые люди могут быть призваны на военную службу с 25 лет, а не с 27, как это было до сих пор. Не самая захватывающая перспектива для этого молодого человека из Херсона.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВОЕНКОМАТА: Я буду рассматривать ваше молчание как отказ от повестки. Вы понимаете, о чём я?
Зачастую призывники не очень-то тепло встречают сотрудников военкомата. При этом нарушителям грозят штрафы в несколько сотен евро.
ЮРИЙ ПИХОТА, военный комиссар: Они оскорбляют нас. Они говорят нам: «А вы? Вы ведь тоже здесь. Вы сами-то почему не на фронте? Почему вы здесь?» Но я лично был на фронте в 2014 году в Иловайске. Когда начался конфликт, я был за границей, работал в Израиле строителем, но сразу же вернулся.
ПАВЕЛ ПИМАХОВ, военный комиссар: Это очень обидно… У меня ведь есть медаль за кровь, которую я пролил ради этой страны. Я был дважды ранен. Я воевал, был военнопленным. И всё за время этого конфликта.
На фронте российские атаки отражать становится всё труднее, особенно в Харьковской и Донецкой областях. В пятницу Владимир Путин объявил, что с начала года российская армия взяла 47 населённых пунктов.
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Мы постепенно вытесняем противника с территории Донбасса и других прилегающих территорий.
Ни Москва, ни Киев не сообщают о количестве жертв. С украинской стороны единственные официальные данные датируются февралём этого года: Владимир Зеленский объявил, что с момента начала конфликта в феврале 2022 года погибли 31 тысяча солдат, однако он не сообщил ни о количестве раненых, ни о количестве погибших мирных жителей.
Дата выхода в эфир 09 июня 2024 года.