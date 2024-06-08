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ERR: в Эстонии украинских беженцев лишат бесплатного проезда на автобусах

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Эстония отменяет для украинских беженцев право на бесплатный проезд на автобусах уездных линий, пишет ERR. Как пояснили эстонские власти, украинцы больше не нуждаются в льготах, которые были введены для их адаптации к новой среде.
ERR: в Эстонии украинских беженцев лишат бесплатного проезда на автобусах
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Украинские беженцы в Эстонии будут лишены права на бесплатный проезд на автобусах уездных линий, пишет ERR со ссылкой на постановление министра по делам регионов.

Эстонский министр Пирет Хартман обосновала своё решение тем, что приехавшим в страну украинцам уже не нужны льготы, который изначально были введены для адаптации к новой среде.

«Украинские военные беженцы исключены из перечня лиц, имеющих право на бесплатный проезд на автобусах уездных линий», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Хартман заявила изданию ERR, что, поскольку украинцы имеют такие же права на получение социальных гарантий и различных субсидий, что и граждане Эстонии, то было решено, что относительно проезда в общественном транспорте к беженцам следует относиться так же, как и к своим гражданам.

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источник
ERR Эстония Европа
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