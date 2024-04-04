ERR: в Эстонии сократилось производство и потребление мяса

По сравнению с предыдущим годом производство мяса в Эстонии в 2023 году сократилось на 5%. Как передаёт ERR, согласно данным Департамента статистики Эстонии, в последние годы также снизилось потребление мяса и уменьшилась численность большинства сельскохозяйственных животных.

По данным Департамента статистики Эстонии, по сравнению с предыдущим годом производство мяса в стране в 2023 году сократилось на 5%. Как передаёт ERR, уменьшилась также численность большинства сельскохозяйственных животных, в том числе крупного рогатого скота, овец и коз. Кроме того, в последние годы несколько снизилось потребление мяса.

По состоянию на конец прошлого года из сельскохозяйственных животных в Эстонии содержалось 241 000 голов крупного рогатого скота, 275 000 свиней, 59 000 овец и коз, а также 2,2 млн домашней птицы. В годовом сравнении больше всего изменилась численность овец, которая снизилась на 13%, сообщила пресс-служба Департамента статистики.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эге Кирс, в 2023 году было произведено наименьшее за последние пять лет количество мяса.

«В Эстонии было произведено в целом 75 600 тонн мяса, в том числе 39 800 тонн свинины, 22 900 тонн мяса птицы и 12 400 тонн говядины. Производство мяса в целом уменьшилось на 5 процентов, в том числе производство свинины — на 10 процентов и производство мяса птицы – на 1 процент. Производство говядины при этом увеличилось на 3 процента», — уточнила Кирс.

В прошлом году в Эстонии употребили 100 600 тонн мяса, что на 3% меньше, чем годом ранее. Больше всего потребляли свинину — 37,9 кг на человека в год. Потребление мяса птицы составило 27,6 кг, говядины — 7,7 кг, а потребление баранины и козлятины — менее одного килограмма на человека в год.

Импорт мяса и содержащегося в продуктах мяса немного увеличился. В прошлом году в Эстонию было импортировано 74 800 тонн мяса, таким образом импорт вырос почти на 2%.