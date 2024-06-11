Решение администрации президента Джо Байдена разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России может привести к росту напряжённости между Вашингтоном и Москвой, так как ещё больше стирает границы между поддержкой и активным участием США в конфликте на Украине. Более того, это ничего изменит в нынешней ситуации на поле боя на Украине, пишет обозреватель The Responsible Statecraft Блейз Мэлли.
Политика США в отношении конфликта на Украине направлена на обострение напряжённости, а не на её ослабление, пишет обозреватель The Responsible Statecraft Блейз Мэлли, указывая на решение Вашингтона разрешить Киеву наносить удары американским оружием по целям на территории России.
Решение администрации президента Джо Байдена не только может привести к росту напряжённости между Вашингтоном и Москвой, но, подчёркивает Мэлли, мало что изменит в нынешней ситуации на поле боя на Украине. Дело в том, что оно никак не влияет на две основные причины, по которым Украина находится на пути к поражению: нехватка людских ресурсов и огневой мощи.
По словам обозревателя, Украина и так наносила удары по целям на территории России, используя свой собственный арсенал. Тот факт, что теперь ВСУ могут использоваться для этого западное оружие и, вероятно, информацию западной разведки, ещё больше стирает границы между поддержкой и активным участием, а также ещё больше ставит под сомнение утверждение Белого дома о том, что США не являются стороной в украинском конфликте.
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