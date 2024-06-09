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CNN: слова поддержки Киеву не сдерживают Россию так, как это делали бы оружие и боеприпасы

Материал представлен в переводе ИноТВ
На фоне угасающей поддержки Запада украинцы чувствуют себя всё более «брошенными», заявил старший научный сотрудник Атлантического совета Майкл Боцуркив в интервью CNN. По его словам, Байден может сколько угодно извиняться перед Зеленским за задержки поставок — однако извинения и обещания вряд ли помогут украинцам так, как это сделали бы системы вооружений.

Мы, разумеется, хотим поговорить об отношениях с США. Белый дом говорит, что на грядущем мирном саммите по Украине президента Байдена не будет. Тем не менее, как вы отметили, Зеленский с Байденом всё же снова встретится — вероятно, на следующих выходных в рамках саммита G7. Но не могли бы вы рассказать, какие, собственно, чувства эти отношения вызывают сейчас у самих украинцев? Вообще, здесь какое-то ощущение брошенности создаётся... 

МАЙКЛ БОЦУРКИВ, старший научный сотрудник Атлантического совета: Да, я говорил со своими украинскими друзьями всего несколько часов назад... Надо сказать, положение у них сейчас весьма плачевное: и дело не только в перебоях с электричеством, но и в ощущении — как вы верно подметили — что их бросил самый близкий союзник.
 
Я слушал, что говорил президент Байден в последние несколько часов: он извинился за медленные темпы поставок оружия на Украину. Но как я говорил уже много раз (здесь и не только): слова не сдерживают российские ракеты так, как это делают системы Patriot. И украинцы уже очень долго ждут от США эти передовые системы. Их сейчас нужно где-то штук семь, чтобы лучше защищать такие города, как Харьков (по которому сейчас очень сильно бьют) и также город-порт Одессу (где я, собственно, размещаюсь).
 
Конечно, очень прискорбно, что политическая арена в США сейчас в таком вот состоянии... Я думаю, извинения Зеленскому со стороны Байдена — это, в определённом смысле, внутриполитическая игра. Байден винит в этом консерваторов, но это никак не помогает в том, что касается задержек с поставками, человеческих потерь и огромных разрушений...
 
Материал предоставлен CNN International.
 
Дата выхода в эфир 09 июня 2024 года.
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CNN США Северная Америка
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