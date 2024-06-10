Катастрофа для США — американский экономист указал на тенденцию к расширению БРИКС

Направление перемен в мировой экономике очевидно: всё больше стран, в том числе Турция, рассматривают вариант вступления в БРИКС, заявил в интервью Dialogue Works американский экономист Ричард Вольф. При этом, по словам Вольфа, это катастрофа для США, с которой они ничего не могут поделать.

НИМА АЛХОРШИД, автор канала Dialogue Works: Как нам стало известно, Турция, которая хотела стать частью ЕС с 1999 года, сейчас хочет вступить в БРИКС, что имело бы большое значение для НАТО, потому что Турция играет очень важную роль в альянсе. Как вы оцениваете изменения, происходящие на Ближнем Востоке?

РИЧАРД ВОЛЬФ, американский экономист: Если я правильно помню, Египет, Саудовская Аравия и Иран уже вступили в БРИКС. Это катастрофа для Израиля, в долгосрочной перспективе это катастрофа для Соединённых Штатов, при условии, что они останутся в союзе с Израилем. Я думаю, мы видим, что мир приспосабливается. В Турции Эрдоган рассматривает свои варианты. Он лидер Турции, но также и партийный политик, и он принимает своё решение. Другие турецкие политики будут принимать другие решения и пытаться заручиться поддержкой, которую Эрдоган получал от Соединённых Штатов. Всё это будет происходить. Но суть в том, что кто бы ни победил в Турции, он будет испытывать огромное давление.

Турция две или три недели назад также решила, — и как я понимаю, это очень популярное решение, — больше не торговать с Израилем. Страна не будет поддерживать с Израилем дружеские отношения в политическом плане. И это способствует созданию совершенно новой Исламской Республики с палестинцами. И это очередное поражение для Соединённых Штатов: они не получат желаемых голосов, не получат желаемых денег. Всё это симптомы изменений в мировой экономике, когда одна за другой страны будут принимать подобные решения.

На данный момент Соединённые Штаты ничего не могут с этим поделать. Возможно, они считают, что могут сделать жизнь русских настолько невыносимой, заставив украинцев наносить по ним ракетные удары, что русские согласятся отказаться от всех своих побед на Украине. Честно говоря, я этого не вижу, я не вижу ничего, что указывало бы на то, что это работает. Но такие вещи можно скрыть, и мне неизвестно, разрешиться ли нынешняя ситуация или как именно она разрешится. Но направление перемен очевидно.

Дата выхода в эфир 08 июня 2024 года.