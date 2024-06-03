Обозреватель RS: единая валюта БРИКС ослабит доллар и подорвёт доминирование США

Единая валюта БРИКС позволит странам объединения утвердить свою экономическую независимость, а также ослабить доллар и привести к падению доминирования США в мире, пишет обозреватель Responsible Statecraft Майкл Корбин. Как отмечает Корбин, добиваться этого страны заставляют торговая война США против Китая и западные санкции в отношении России.
Ввод в обращение новой валюты БРИКС может стать причиной для ослабления доллара и падению доминирования США в мире, пишет аналитик университета штата Огайо Майкл Корбин в своей статье для Responsible Statecraft.
Как действующий председатель БРИКС, Россия реализует довольно обширную финансовую повестку, которая способствует повышению роли стран-участниц в международной валютно-финансовой системе и развитию межбанковского сотрудничества и расчётов в национальных валютах.
В рамках объединения также обсуждается вопрос о потенциальной валюте БРИКС для замены доллара в качестве основной валюты для международных финансовых операций. К этому страны подталкивает торговая война США против Китая и западные санкции в отношении России.
Хотя американские СМИ уделяли основное внимание укреплению военного и политического сотрудничества во время саммита президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпин в Пекине, важное место в нём занимали финансовые вопросы. Корбин указывает на то, что Москва и Пекин увеличивают свой товарооборот и отказываются при расчётах от доллара в пользу юаня. Это способствует ускорению другими странами диверсификации своих резервов, увеличению запасов золота и переходу на использование местных валют для международных операций.
В идеале, пишет обозреватель, единая валюта БРИКС позволила бы странам объединения утвердить свою экономическую независимость, конкурируя с существующей международной финансовой системой, в которой доминирует доллар, а также ослабить положение доллара.
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