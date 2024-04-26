Bloomberg: советники Трампа предложили наказывать страны за отказ от доллара

Стремление стран, особенно участников БРИКС, к дедолларизации беспокоит советников Дональда Трампа. Поэтому они обдумывают различные потенциальные карательные меры в отношении государств, которые решат вести торговлю без использования американской валюты, сообщает Bloomberg.
Экономические советники экс-президента США Дональда Трампа рассматривают способы предотвращения отказа других стран от использования доллара. Они предлагают наказывать союзников или противников, которые ищут альтернативу американской валюте в двусторонней торговле, с помощью экспортного контроля, сборов и пошлин, пишет Bloomberg.
По словам издания, критика господства доллара стала набирать обороты после ужесточения антироссийских санкций в 2022 году. Москва активно обсуждает дедолларизацию с союзниками по группе БРИКС, которая получила ещё больший международный вес, пригласив в свои ряды ключевых нефтедобытчиков — Саудовскую Аравию и ОАЭ.
Советники и представители предвыборного штаба Трампа признались, что в случае его переизбрания именно этот конкретный проект БРИКС может стать их целью. При этом сам экс-президент неоднократно заявлял, что хочет, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой.
«Я бы не позволил странам отказаться от доллара, потому что, когда мы потеряем этот стандарт, это будет равносильно проигрышу войны за независимость. Это станет ударом по нашей стране», — отмечал Трамп в одном из своих интервью.
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