Экс-аналитик ЦРУ: мир сыт по горло высокомерием США и тянется к России, которая уважает другие страны

Запад с его нарциссизмом и высокомерием сам отрезает себя от остального мира, рассуждает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на канале Dialogue Works. Запад считает себя выше остального мира, но мир сыт этим по горло. Напротив, на Петербургском международном экономическом форуме всем странам, включая африканские и азиатские, предоставляется площадка, где с ними говорят с уважением, и они это высоко ценят.

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Американцы здесь в меньшинстве, причём по собственной воле. Власти США отказались как-либо участвовать, и это идиотизм. Здесь представлены 134 страны, более 20 тысяч участников. Это потрясающее мероприятие. Главный акцент делается на экономике, и в обсуждении сейчас доминируют БРИКС. И здесь можно встретить людей из ЮАР, Бразилии, Индии, Китая. Очень широко представлена Африка: есть гости, например, из Сенегала и, в частности, из Южно-Африканской Республики. Я беседовал с Нкоси Манделой, внуком Нельсона Манделы. Очень приятный человек, вот уже 15 лет работающий в законодательной власти в ЮАР.

У Запада нарциссизм. Как я говорю, нарциссическое расстройство личности: Запад считает себя намного выше всего остального мира. Между тем весь остальной мир смотрит на Соединённые Штаты и говорит: «Знаете что? Мы по горло сыты тем, что США грозят нам санкциями, вмешиваются в наши внутренние дела и нас запугивают (иначе не скажешь)».

Искусство дипломатии, умение начать разговор с другими, не требует обязательно со всеми соглашаться. Необязательно соглашаться с тем, что у Китая наилучший или наихудший государственный строй. Нужно просто с уважением относиться к китайцам, это их государство, пусть сами и решают, как управлять своей страной. То же касается Ирана, Северной Кореи, любой другой страны: Анголы, Свазиленда. Каждая страна сама должна иметь возможность определять свою судьбу и дальнейший путь. И в России, на этом Международном экономическом форуме, им предоставляется площадка уважительного отношения, где с ними не говорят с высока, не похлопывают снисходительно по голове как «маленьких темнокожих человечков» и не говорят им: «Эй, принесите-ка нам кофейку». Нет, с ними общаются на равных, и они это очень ценят.

Запад от этого отмахивается. Запад сам себя отрезает от остального мира.



Дата выхода в эфир 9 июня 2024 года.