Отказ Китая от участия в мирной конференции в Швейцарии расстроил союзников Украины — и, в частности, Германию, которая активно настаивала на решающей роли Пекина, пишет немецкий журнал Focus. В итоге инициатива Шольца в Пекине оказалась провальной, а без присутствия важнейших стран на встрече по Украине она с большой вероятностью завершится с нулевым дипломатическим результатом.

Через неделю около 90 стран соберутся в Швейцарии, чтобы обсудить мир на Украине. Владимир Зеленский ещё осенью 2022 года представил основные положения своей «формулы мира», пишет немецкий журнал Focus. Среди прочего, она предусматривает вывод российских войск и признание всех государственных границ в соответствии с Уставом ООН в качестве отправной точки для переговоров о мирном соглашении, которое должно быть подписано в присутствии как можно большего числа государств и международных организаций.

Однако конференции в Швейцарии грозит дипломатический нулевой эффект, поскольку Китай недавно объявил об отказе от участия, тем самым отодвинув главную цель встречи в отдалённое будущее, пишет немецкий журнал Focus. Правительство Германии выразило сожаление в связи с тем, что Пекин не будет представлен в Швейцарии, потому что это «голос, который слышен в России». Теперь ожидаемый прорыв точно не может быть достигнуть на этой конференции.

Впрочем, на данном этапе конкретное мирное решение не стояло бы на повестке дня в Швейцарии даже с Пекином. Целью было скорее дипломатическое окружение России, за которое советник Шольца по безопасности Йенс Плётнер боролся с немецкой стороны на четырёх подготовительных встречах. Канцлер Шольц во время своего визита в Китай и сам активно выступал за участие КНР в саммите.

Эксперт по внешней политике ХДС Норберт Рёттген критикует тот факт, что поездка канцлера в Китай в итоге оказалась «провальной». «Во время своего визита в Пекин он создал совершенно преувеличенные ожидания относительно роли Китая, — отметил Рёттген. — Теперь он оказался с пустыми руками».

Сейчас от первоначальной идеи заставить союзников Москвы по БРИКС принять на себя обязательства по соблюдению принципов ООН в отношении Украины и таким образом усилить давление на Путина мало что осталось. Даже три другие страны БРИКС — Бразилия, Индия и Южная Африка — будут представлены (если будут) лишь на более низком уровне, а не на уровне глав государств и правительств. В общей сложности в мероприятии примут участие около 90 стран, и это произведёт впечатление в Альпах. Однако решающее значение имеют страны, которые отсутствуют. Китай, в частности, требует участия России.

Политики СДПГ и ХДС предполагают, что время для настоящей мирной конференции ещё не пришло — но в будущем наверняка будет много встреч, участие в которых примет Китай, а затем и Россия.