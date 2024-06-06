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Bloomberg: Зеленский не смог заручиться поддержкой в Азии

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На саммите по безопасности в Сингапуре Зеленский не смог перетянуть на свою сторону азиатских лидеров, рассказывает Bloomberg. Конференцию по Украине в Швейцарии согласились посетить только представители Восточного Тимора, Сингапура и Филиппин, тогда как Китай отказался в ней участвовать, а мусульманские страны региона недовольны, что Запад не уделяет больше внимания страданиям палестинцев.
Bloomberg: Зеленский не смог заручиться поддержкой в Азии
AP

Попытка Зеленского заручиться поддержкой азиатских стран на саммите по безопасности в Сингапуре с треском провалилась, пишет Bloomberg. На момент написания статьи в Швейцарию на мирный саммит по Украине изъявили желание приехать только президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта и старший государственный министр иностранных дел Сингапура Сим Энн. Если верить посту Зеленского в X, к ним присоединится представитель от Филиппин.

В Азии изначально скептически относились к визиту украинского лидера, объясняет профессор Национального агентства исследований и инноваций Индонезии Деви Фортуна Анвар. По её словам, в некоторых преимущественно мусульманских странах (например, Индонезии и Малайзии) считают, что Запад больше заботится об украинском конфликте, чем о гибели десятков тысяч палестинцев в секторе Газа.
 
Кроме того, Зеленский поздно понял, что ему необходима помощь азиатских стран. Ведущей державой в этом регионе является Китай, но на его поддержку рассчитывать не приходится. Обвинения Пекина в поставках вооружения России не помогут Киеву в выстраивании диалога и с другими игроками, большинство из которых зависят от КНР в экономическом плане. 
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источник
Bloomberg США Северная Америка
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Азия Владимир Зеленский геополитика дипломатия Запад Китай сектор Газа Сингапур Украина Филиппины
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