На саммите по безопасности в Сингапуре Зеленский не смог перетянуть на свою сторону азиатских лидеров, рассказывает Bloomberg. Конференцию по Украине в Швейцарии согласились посетить только представители Восточного Тимора, Сингапура и Филиппин, тогда как Китай отказался в ней участвовать, а мусульманские страны региона недовольны, что Запад не уделяет больше внимания страданиям палестинцев.
Попытка Зеленского заручиться поддержкой азиатских стран на саммите по безопасности в Сингапуре с треском провалилась, пишет Bloomberg. На момент написания статьи в Швейцарию на мирный саммит по Украине изъявили желание приехать только президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта и старший государственный министр иностранных дел Сингапура Сим Энн. Если верить посту Зеленского в X, к ним присоединится представитель от Филиппин.
В Азии изначально скептически относились к визиту украинского лидера, объясняет профессор Национального агентства исследований и инноваций Индонезии Деви Фортуна Анвар. По её словам, в некоторых преимущественно мусульманских странах (например, Индонезии и Малайзии) считают, что Запад больше заботится об украинском конфликте, чем о гибели десятков тысяч палестинцев в секторе Газа.
Кроме того, Зеленский поздно понял, что ему необходима помощь азиатских стран. Ведущей державой в этом регионе является Китай, но на его поддержку рассчитывать не приходится. Обвинения Пекина в поставках вооружения России не помогут Киеву в выстраивании диалога и с другими игроками, большинство из которых зависят от КНР в экономическом плане.
Власти Москвы передали инвестору участок земли в районе Люблино, на котором будет построен производственный комплекс, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Ивантеевский районный суд Московской области принял решение отправить под арест главу организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову (псевдоним Алёна Полынь), обвиняемую в экстремизме и оскорблении религиозных чувств.
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко в эфире украинского телеканала «Эспрессо» назвала «имитацией бурной деятельности» якобы строительство оборонительных укреплений в Харьковской области. В реальности деньги, выделенные на данные цели, буквально закатывали в землю.
Председатель Совета федеральной территории Сириус Елена Шмелёва на полях ПМЭФ рассказала в интервью RT о развитии спортивных мероприятий, а также об открытии концертного центра и музыкальной школы на федеральной территории.
Председатель совета федеральной территории Сириус, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва в интервью RT на полях ПМЭФ отметила важность проведения Всемирного фестиваля молодёжи.
Заместитель главы Минтранса России Валентин Иванов заявил, что выяснение причин аварии в Кемерове, когда один трамвай врезался в другой, поможет принять меры и предотвратить подобные происшествия в будущем.
Глава Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов на полях ПМЭФ-2024 рассказал, что в период с января по апрель 2024 года в службу поступило 44 тыс. заявок на регистрацию брендов.
Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Сергей Степанов посоветовал желающим начать закаливаться не принимать сразу холодный душ, чтобы не заболеть.