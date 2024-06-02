Politico: Зеленский обвинил Китай в попытках сорвать мирный саммит по Украине

Владимир Зеленский обвинил Китай в помощи России сорвать международный саммит по Украине в Швейцарии, передаёт Politico. По словам Зеленского, Россия и её союзники оказывают давление на другие страны, чтобы они отказались присутствовать на саммите, угрожая блокадой сельскохозяйственных товаров и повышением цен на энергоносители.

Владимир Зеленский обрушился с критикой на Китай, обвинив страну в том, что она помогает России «сорвать» международный саммит по Украине, который состоится в середине июня в Швейцарии, сообщает Politico.

«Россия, используя китайское влияние в регионе, а также китайских дипломатов, делает всё, чтобы сорвать мирный саммит», — отметил Зеленский, выступая на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Он уточнил, что 106 стран подтвердили, что направят своих представителей на саммит в Швейцарии, но добавил, что Россия и некоторые из его союзников — одним из которых он назвал Китаем — оказывают давление на другие страны, чтобы они отказались присутствовать на саммите, угрожая блокадой сельскохозяйственных товаров и повышением цен на энергоносители.

Как отмечает издание, это стало редким публичным упрёком Китаю — после многих лет осторожных попыток обхаживать Пекин и отговаривать его от «дружбы без границ» с Россией — разочарование Зеленского, похоже, достигло предела. В Сингапуре он также заявил, что у Украины есть доказательства того, что Поднебесная содействует военным усилиям России, несмотря на обещания лидера Китая Си Цзиньпина не вмешиваться в конфликт.

«Мы не ожидаем военной поддержки от Китая. Мы никогда не просили их об этом... Но мы не ожидаем, что Китай окажет оборонную поддержку России», — приводит Politico слова Зеленского.