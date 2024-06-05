Корреспондент N-TV: поддержка Украины упала, Россия оказалась успешной в срыве встречи в Швейцарии

От встречи в Швейцарии по украинскому кризису не стоит ждать «слишком многого», — считает корреспондент N-TV в Москве, Райнер Мунц. Он констатирует, что за два года количество стран, готовых поддержать позицию Украины, сократилось почти на треть. По его мнению, это можно расценивать как успех Москвы, которая пытается убедить мировых лидеров не участвовать в швейцарской конференции.

ВЕДУЩАЯ: Из Москвы ко мне присоединяется наш корреспондент в России — Райнер Мунц. Райнер, через 10 дней начнётся так называемая мирная конференция в Швейцарии. Украинский президент в настоящее время перемещается между Азией и Европой, чтобы заручиться поддержкой, и в ближайшие дни даже дважды встретится с президентом США Байденом. Чего нам ожидать от российской стороны?

РАЙНЕР МУНЦ, корреспондент N-TV в Москве: Россия пытается убедить как можно большее число государств воздержаться от принятия участие в этой конференции. И надо сказать, что украинский президент обвинил в этом же и Китай. Чего можно ожидать от этой конференции? Наверное, не слишком много.

Уже есть бумаги, на основе которых в конце должен быть создан итоговый документ. Речь идёт о поставках зерна в Чёрное море, об угрозах ядерным оружием из России, которых следует избегать. Возвращение украинских детей. А также другая тема: что в будущем делать с Запорожской АЭС. Относительно этого, вероятно, будут требования вернуть её Украине.

Так что (обозначение. — ИноТВ) «мирная конференция», безусловно, слишком высокая планка для этой конференции. Потому что без России, в конце концов, да, это так, и это то, о чём говорил Китай, ни договора, ни соглашения добиться не получится. Но, вероятно, будут заложены краеугольные камни.

Но также необходимо помнить, что всего два года назад 141 страна ООН осудила агрессивную войну. А сейчас примут участие чуть более 100 стран. Таким образом, поддержка во всём мире, похоже, несколько упала. А то, что пытаются делать Россия и Китай, кажется, имеет успех.

Дата выхода в эфир 5 июня 2024 года.