Риттер: саммит в Швейцарии не принесёт мира Украине — но Западу это и не нужно

Мирный саммит по Украине в Швейцарии — это смехотворная нелепость, поскольку в нём не будет принимать участие Россия, считает американский ветеран Скотт Риттер. По его мнению, без России не удастся прийти к урегулированию конфликта. А оно Западу и не нужно, потому что цель Запада — ослабить Россию посредством этого конфликта.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Как можно проводить саммит по мирному урегулированию конфликта на Украине — и не пригласить Россию? Это нелепо, совершенно смехотворно. Если пускаешь туда Зеленского, чтобы он продвигал свою «формулу», у которой, как отмечала Россия, нет никаких шансов когда-либо стать реальностью — что понятно даже Западу! — то это в буквальном смысле бесперспективное мероприятие. Если Китай туда поедет… Я так понимаю, что поедет — после встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина, когда Путин сказал, что поддерживает китайскую мирную инициативу, — но и сами китайцы заявляют: «Послушайте, нужно, чтобы за столом присутствовала Россия. Без неё никак». Так что, даже если китайцы будут участвовать, то не из какого-то стремления выказать России пренебрежение, а потому что Россия… не то чтобы дала им разрешение, но сказала: «Ладно, мы не возражаем». Однако китайцы приедут с определёнными ожиданиями, которых эта конференция не оправдает, так что успешной она быть не может.

Нужно также понимать, что китайцы не любители бесполезных жестов. Если они садятся за стол переговоров, значит, надеются на некий результат: приходят не догадки строить и не делать кому-то приятное, а чего-то достичь. Не могу себе представить, чтобы китайцы прибыли на этот мирный саммит без подготовительной работы, в рамках которой другие сказали бы: «Да, мы поддерживаем китайский мирный план». Но американцы никогда такого не допустят. Американцы никогда не дадут провести мирную конференцию, итогом которой стал бы подлинный мир.

Хочу напомнить всем, что стратегическая цель США в отношении России состоит в стратегическом поражении России, а украинский конфликт рассчитан как раз на то, чтобы способствовать этому поражению, как ослабляя Россию в военном плане путём затяжного конфликта, так и продолжая оправдывать санкции, направленные на удушение российской экономики. Расчёт на то, что сочетание этих двух факторов — удушение экономики и бесконечный конфликт — деморализует население России, и люди поднимутся на некий московский «майдан» и отстранят Владимира Путина от власти. Такова стратегическая цель Соединённых Штатов, о чём никогда нельзя забывать, говоря о действиях США в том, что касается Украины, России или Европы.

Соединённые Штаты не предложат справедливого решения, обеспечивающего мир и стабилизирующего ситуацию. Политика США направлена на дестабилизацию России, а для этого им нужен этот конфликт. Так что Соединённые Штаты — не та сторона, участие которой желательно в этом процессе, поскольку в настоящем мире они не заинтересованы.



Дата публикации 28 мая 2024 года.