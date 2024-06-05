Украина долго и кропотливо выстраивала дипломатические отношения с Пекином, однако в Сингапуре Зеленский внезапно сменил курс и обрушился на Китай с обвинениями в поддержке России. Зеленский действительно не может чувствовать себя спокойно, зная, что военная экономика Москвы поддерживается мощным союзником, обладающим ресурсами и дипломатическим влиянием, пишет UnHeard.

Битва за будущее Украины в последнее время ведётся в Азии. В минувшие выходные Владимир Зеленский неожиданно выступил на диалоге «Шангри-Ла» в Сингапуре, чтобы призвать азиатских лидеров посетить предстоящий мирный саммит в Швейцарии, пишет UnHeard. После нескольких лет кропотливой дипломатии, направленной на то, чтобы привлечь Пекин, Зеленский радикально сменил курс и публично упрекнул Китай в том, что тот якобы помогает России оказывать давление на страны, чтобы они не посещали конференцию. Он заявил, что «Россия, используя китайское влияние в регионе, используя также китайских дипломатов, делает всё, чтобы сорвать мирный саммит».

Это не единственная претензия Зеленского к Си Цзиньпину. Он также заявил, что китайский лидер в прошлом году «обещал, что Китай будет стоять в стороне, не будет поддерживать Россию оружием», но «сегодня есть информация, что... элементы российского оружия поступают из Китая». Высказывание Зеленского — лишь последний признак того, что при всём своём заявленном нейтралитете в отношении конфликта на Украине Китай на самом деле поддерживает Россию.

Помимо финансирования военной машины Москвы за счёт закупок российской нефти, Пекин оказывает ей помощь, поставляя критически важные компоненты. Согласно последнему заявлению Зеленского, руководство Китая также отвергает попытки Украины пойти навстречу: «У Украины нет никаких мощных связей с Китаем, потому что Китай этого не хочет».

Зеленский утверждает, что поддержка России Китаем приведёт к затягиванию конфликта. Действительно, учитывая риск переизбрания Дональда Трампа и потенциального прекращения поставок оружия Киеву, он не может чувствовать себя спокойно, зная, что военная экономика Москвы подкреплена мощным союзником, обладающим ресурсами и дипломатическим влиянием.