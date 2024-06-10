Победа партии Ле Пен и роспуск парламента — французский политолог предрёк «конец макронизма»

Сразу после триумфальной победы правой партии Марин Ле Пен на выборах в Европарламент Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания страны. Как заявил в интервью Le Parisien политолог Брюно Котрес, этот день можно считать началом конца «макронизма». Французы так и не поверили в идею главы государства о Европе в смертельной опасности — и, распустив парламент, Макрон фактически признал своё поражение.
«Сокрушительная» и «ошеломляющая» победа правой партии Марин Ле Пен вынудила Эммануэля Макрона в этот же день объявить о роспуске французского парламента и о проведении досрочных выборов. «Это значит, что он признаёт разрыв с большей частью страны. В противном случае Национальное собрание не распускают», — такое мнение высказал французский политолог Брюно Котрес в интервью Le Parisien.
По его словам, этот результат обнажил кризис, который латентно длится с момента переизбрания Макрона. Отсутствие большинства в Собрании, низкая популярность исполнительной власти, рекордный дефицит государственного бюджета, снижение кредитного рейтинга Франции, а теперь ещё и сокрушительное поражение на европейских выборах. «Возникает ощущение, что мы движемся к чему-то новому. Это можно рассматривать как первый признак конца макронизма», — утверждает эксперт.
По мнению Котреса, победа крайне правой партии стала «огромной неудачей для главы государства». Основной упор в своей кампании Макрон сделал на Украину, Европу и её безопасность — и это стоило ему победы на выборах. «Кампания главы государства на тему Европы в смертельной опасности не увенчалась успехом. Французы совершенно не поверили в эту идею», — объясняет политолог.
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