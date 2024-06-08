Марин Ле Пен: создаётся впечатление, что Макрон хочет вступить в украинский конфликт

Если судить по заявлениям Эммануэля Макрона, создаётся впечатление, что он делает всё, чтобы добиться обострения конфликта на Украине и втянуть в него Францию, заявила в интервью RTL глава парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен. Она отметила, что была поражена, с какой лёгкостью глава государства говорит о возможных потерях среди французских военных инструкторах, которых предлагает отправить на Украину.

АМАНДИН БЕГО, ведущая RTL: Он (Эммануэль Макрон. — ИноТВ) объявил о том, что Франция передаст Украине истребители Mirage 2000. Президент Республики также добавил, что намерен сформировать «французскую бригаду», это его слова: 4500 украинских солдат, которых обучат и экипируют во Франции. Вы одобряете такую инициативу?

МАРИН ЛЕ ПЕН, лидер «Национального объединения»: Я не одобряю, что таким образом он занимается рекламой. В конце концов, помощь Украине подразумевается, а чрезвычайно детальное перечисление названий вооружения, в каком оно состоянии — я думаю, что это ставит Францию и других союзников в опасность.

В то же время я против отправки инструкторов на украинскую территорию — то есть на территорию страны в состоянии войны. Мы уже обучаем много украинских солдат во Франции, в Польше, можно было бы так и продолжать. Ещё раз повторю: отправлять военных на украинскую территорию, очевидно, означает идти на риск, что они станут целями.

АМАНДИН БЕГО: Это ваша «красная линия», Марин Ле Пен?

МАРИН ЛЕ ПЕН: Скажу предельно ясно: я была поражена той лёгкостью, с которой Эммануэль Макрон говорит о возможных потерях среди французских военных.

АМАНДИН БЕГО: Вы бы хотели, чтобы в Национальном собрании прошли обсуждения этого вопроса и голосование?

МАРИН ЛЕ ПЕН: Нет. Повторяю: я соблюдаю конституцию. У него есть право принимать решения, что он и делает. Но всё же можно с этим не соглашаться. Не вызывает сомнений только то, что возникает ощущение, что на самом деле он хочет войны.

АМАНДИН БЕГО: Он хочет войны? Серьёзно?

МАРИН ЛЕ ПЕН: Вот в чём я вижу проблему. На деле возникает ощущение, что он хочет вступить в войну. И что он делает всё, чтобы попытаться усилить давление, которое может завтра привести к обострению конфликта.

АМАНДИН БЕГО: Мы продаём оружие по всему миру, но из-за этого не становимся участниками всех мировых конфликтов.

МАРИН ЛЕ ПЕН: Вы абсолютно правы. Мы продаём оружие, но не отправляет солдат на поле боя. Однако именно так он собирается поступить. И это меняет расклад.

Дата выхода в эфир 07 июня 2024 года.