Романо: экс-игрок ЦСКА Эджуке перейдёт в «Севилью» на правах свободного агента

Бывший полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке продолжит карьеру в «Севилье».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, у нигерийского хавбека закончился контракт с армейским клубом из-за приостановок по правилу ФИФА, поэтому футболист перейдёт в клуб Ла Лиги бесплатно.

Сезон-2023/24 нигериец провёл в аренде в «Антверпене». Всего он сыграл в 39 матчах, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. Контракт Эджуке с красно-синими рассчитан до конца июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал переход Шуманского из «Ариса».