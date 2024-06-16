Романо: экс-игрок ЦСКА Эджуке перейдёт в «Севилью» на правах свободного агента
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Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, у нигерийского хавбека закончился контракт с армейским клубом из-за приостановок по правилу ФИФА, поэтому футболист перейдёт в клуб Ла Лиги бесплатно.
Сезон-2023/24 нигериец провёл в аренде в «Антверпене». Всего он сыграл в 39 матчах, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. Контракт Эджуке с красно-синими рассчитан до конца июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал переход Шуманского из «Ариса».