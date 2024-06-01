Полиция Гамбурга выступила с заявлением по поводу нападения во время шествия фанатов на Евро

Полиция Гамбурга прокомментировала нападение мужчины с топором во время шествия фанатов перед матчем первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Польши и Нидерландов.

«В Санкт-Паули cейчас проводится крупная полицейская операция. Согласно первым данным, неизвестный угрожал полицейским топором и зажигательным устройством. Затем полиция применила огнестрельное оружие. Нападавший был ранен и на данный момент находится на лечении», — сообщила пресс-служба полиции в соцсетях.

Матч Польша — Нидерланды состоится 16 июня в Гамбурге на стадионе «Фолькпаркштадион» и начнётся в 16:00 мск.

17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир принимает десять городов, матч открытия состоялся на «Альянц Арене» в Мюнхене, а финал пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее были объявлены стартовые составы Польши и Нидерландов на матч Евро-2024.