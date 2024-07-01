Шедевр Ямаля, гол Ольмо и промахи Мбаппе: Испания победила Францию и вышла в финал Евро

Испания сломила сопротивление Франции и впервые с 2012 года пробилась в финал чемпионата Европы по футболу. Команды начали матч без разведки, и уже на девятой минуте Рандаль Коло Муани открыл счёт, замкнув выверенный навес Килиана Мбаппе из-под Хесуса Наваса. Однако подопечные Луиса де ла Фуэнте ответили почти сразу же. Сначала Ламин Ямаль нанёс потрясающий удар из-за пределов штрафной, а затем Дани Ольмо шикарным движением убрал Орельена Тчуамени и поразил цель с поправкой на рикошет от Жюля Кунде. После перерыва Дидье Дешам попытался перевернуть игру, но его замены не возымели желаемого эффекта, а опасных моментов у чужих ворот почти не возникало.

Матч между Испанией и Францией должен был стать украшением чемпионата Европы по футболу. В нём друг другу противостояли самая яркая и наиболее сбалансированная команды турнира, располагающие такими исполнителями, как Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн и Родри, а также восходящими звёздами — Нико Уильямсом и Ламином Ямалем. Причём на поле «Альянц Арены» 16-летнему вингеру «Барселоны» предстояло выйти в статусе самого молодого участника полуфинала мундиаля или ЧЕ. На протяжении 66 лет этот рекорд удерживал легендарный Пеле.

И хотя букмекеры считали фаворитом «красную фурию», был серьёзный повод с этим не согласиться. Да, Мбаппе явно пребывал не в лучшем состоянии из-за перелома носа, тот же Гризманн проваливал первенство, а трёхцветные испытывали колоссальные проблемы с реализацией, но всё же имели какое-никакое преимущество перед важнейшей встречей. Причиной тому было отсутствие двух важнейших игроков у испанцев, что ставило под сомнение их способность эффективно обороняться.

Речь о Робине Ле Нормане и Дани Карвахале, пропускавших полуфинал из-за дисквалификации. Первый перебрал жёлтых карточек, а второй был удалён за фол на Джамале Мусиале в самой концовке матча с Германией. Без них Луису де ла Фуэнте предстояло решить крайне непростую задачу, ведь достойной заменой он попросту не располагал. Частично наставник виноват в этом сам, ведь не вызвал на соревнования не только одного из самых дорогих защитников страны — Пау Торреса, но и других сильных коллег по амплуа — Марио Эрмосо и Эрика Гарсию, который вместе с «Жироной» сотворил сенсацию в Ла Лиге. Не стоит забывать и о перспективном Педро Порро, вполне способном закрыть правую бровку.

В итоге в важнейшей встрече де ла Фуэнте пришлось полагаться на Начо Фернандеса и Хесуса Наваса. Сомневаться в первом не приходилось, ведь в минувшем сезоне он провёл 45 матчей за «Реал» и помог ему выиграть не только чемпионат и Кубок страны, но и Лигу чемпионов. Однако ко второму были серьёзные вопросы. Ведь 38-летнему ветерану команды предстояло не просто занять позицию на правом фланге, но и сдерживать самого Мбаппе. И для старожила это казалось невыполнимой задачей.

Что касается Дидье Дешама, тот мог рассчитывать абсолютно на всех своих подопечных, но пару сюрпризов всё же преподнёс. Возвращение его любимчика Адриена Рабьо в среднюю линию читалось, однако два других шага вполне могли удивить. Так, в запасе остались не только Гризманн, но и крайне полезный и умный Маркус Тюрам, в то время как тройку с вышедшим без маски Мбаппе составили его экс-партнёры по «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле и Рандаль Коло Муани. Хотя последний довольно невыразительно сыграл с Португалией в 1/4 финала и получил самую низкую оценку от статистического портала FotMob среди представителей старта.

И уже в самом дебюте проблема Наваса проявилась. Да, в одном из эпизодов старожил «красной фурии» ценой неимоверных усилий опередил Мбаппе и не дал тому вырваться один на один с Унаи Симоном. Но уже на девятой минуте именно он помог Франции впервые на Евро-2024 забить с игры. Сначала он создал глубину и фактически не позволил Мбаппе оказаться в офсайде, а мгновения спустя не помешал тому сделать подачу. Эмерик Лапорт забыл о Коло Муани, а тот легко замкнул навес.

Казалось, тучи над Испанией сгущаются. Ведь уже на 14-й минуте Навас срубил Рабьо на подступах к штрафной площади и получил жёлтую карточку, лишившись возможности предельно жёстко действовать против того же Мбаппе. Но что-то невероятное выдал Ямаль. Оказавшись с мячом в метрах в 25 от ворот, он немного сместился в центр и по невероятной дуге отправил мяч точно в створ. А тот срикошетил от штанги и нырнул в сетку — шансов выручить у Мика Меньяна не было.

И Франция будто немного поплыла, ведь уже четыре минуты спустя (на 25-й) пропустила второй раз. Заброс Наваса удалось прервать Вильяму Салиба, но подоспевшего на отскок Дани Ольмо остановить никто не сумел. Одним движением тот оставил не у дел Орельена Тчуамени и пробил в дальний угол. Жюль Кунде отчаянно пытался помешать испанцу, но лишь вколотил мяч в собственные ворота. И сделал заявку на 11-й автогол на этом ЧЕ — столько же было оформлено на предыдущем первенстве. Однако впоследствии мяч всё же записали на хавбека «Лейпцига».

Нельзя сказать, что эта неудача взбодрила синих, как и внезапно зазвучавшая на «Альянц Арене» сирена. Да, в паре эпизодов те включали прессинг, но быстро разочаровались в этом начинании. Н'Голо Канте чуть ли не в одиночку старался напрягать соперников, но достойной поддержки не получал: партнёры предпочитали опускаться низко. Однако ближе к концу тайма номинальные гости всё же стали действовать чуть выше, открывая большое пространство для того же Ямаля и Уильямса. Правда, воспользоваться им реактивные форварды не смогли, равно как и французы не сумели восстановить паритет. На перерыв действующие вице-чемпионы мира ушли в статусе догоняющих.

Несмотря на не самый удовлетворительный результат первого тайма, в перерыве Дешам обошёлся без замен. Но Гризманн и компания начали разминаться уже после начала отрезка, старт которого также не обнадёживал фанатов трёхцветных. Да, Канте здорово разогнал пару контратак, Усман запомнился неплохой подачей с углового и прострелом, а Мбаппе даже проверил бдительность Симона, но этого было недостаточно. И уже на 62-й минуте наставник провёл сразу три перестановки, причём довольно неожиданные.

Если уход приносившего мало пользы Рабьо и ушедшего в тень Коло Муани можно было предугадать, то Канте явно заслуживал остаться на поле. Однако все трое отправились отдыхать, а сменили их Гризманн, Эдуарду Камавинга и Брэдли Баркола. И это тоже немного удивляло, ведь многие наверняка хотели увидеть Тюрама, а не вингера «Пари Сен-Жермен». Тот занял место на левом фланге и спровоцировал перевод Мбаппе в центр, хотя он сам никогда не любил действовать в этом амплуа. Возможно, таким образом Дешам надеялся увеличить давление на Дани Вивиана. Тот чуть ранее вышел вместо Наваса и сформировал дуэт с Лапортом, в то время как Начо ушёл на правый фланг.

Тем не менее впереди Франции по-прежнему мало что удавалось создать. Однажды по левому флангу здорово прорвался Баркола, но прострел вышел безадресным. А больше и вспомнить-то было нечего. На троих рванул Мбаппе, но накрутить всех не сумел, Кунде выполнил неточный навес в штрафную — всё тщетно. И лишь на 76-й минуте синим наконец удалось заставить соперников ошибиться. Благодаря паре удачных отскоков мяч всё же дошёл до оказавшегося без опеки Тео Эрнандеса, но его выстрел с дистанции прошёл мимо.

Чуть более чем за десять минут до окончания основного времени Дешам пошёл ва-банк. И наконец убрал Дембеле, бросив в бой габаритного Оливье Жиру. Уже спустя короткое время тот принёс какую-никакую пользу. Отходя назад, Лапорт не заметил французского нападающего и влетел в него лицом, повредив нос. Практически в таком же стиле, как Мбаппе в матче с Австрией. Однако игрок проявил мужество и продолжил встречу, ведь выпускать вместо него было попросту некого.

Но больше ничем Жиру не запомнился, буквально растворившись на мюнхенском поле. Как и те же Баркола с Гризманном. Брэдли ограничился парой откровенно плохих прострелов, а Антуан — слишком неточным ударом головой на 95-й минуте. Но надежда умерла чуть раньше, когда шанс стать спасителем нации упустил Мбаппе. Незадолго до окончания основного времени он в фирменном стиле прорвался по левому полуфлангу, сбросил с себя защитника и бил, казалось, наверняка. Но ужаснейшим образом промахнулся, послав мяч в небеса. И этот удар стал квинтэссенцией его выступления на Евро-2024 — одном из самых неудачных турниров в его карьере за сборную.

А что Испания? Почти всю вторую половину они либо практиковали «стерильное» владение, за которое их так рьяно критиковали в период правления Луиса Энрике, либо отбивались от редких набегов Франции. Но кто может винить их за эту чрезмерную рациональность? «Красная фурия» всё же дотерпела и впервые с 2012 года вышла в финал чемпионата Европы.