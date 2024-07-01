Мбаппе играет без защитной маски в полуфинале Евро с Испанией

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на полуфинальный матч чемпионата Европы с командой Испании без защитной маски.

Футболист впервые после повреждения появился на поле без маски.

Напомним, что игрок сломал нос в первом туре Евро с Австрией (1:0). Затем он в трёх матчах турнира играл в маске.

Встреча в настоящий момент проходит в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

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