Мбаппе играет без защитной маски в полуфинале Евро с Испанией
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на полуфинальный матч чемпионата Европы с командой Испании без защитной маски.
Футболист впервые после повреждения появился на поле без маски.
Напомним, что игрок сломал нос в первом туре Евро с Австрией (1:0). Затем он в трёх матчах турнира играл в маске.
Встреча в настоящий момент проходит в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.
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