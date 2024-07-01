Пас Ямаля, гол Оярсабаля и спасение Ольмо: Испания вырвала победу у Англии и стала чемпионом Европы

Сборная Испании обыграла национальную команду Англии и стала чемпионом Европы по футболу. В первом тайме подопечные Гарета Саутгейта действовали предельно плотно и низко, из-за чего соперник не смог нанести ни одного удара в створ, несмотря на 65% владения мячом. Однако после перерыва игра раскрылась — Нико Уильямс забил с передачи Ламина Ямаля в первой же атаке. В течение следующих 25 минут «красная фурия» имела три отличных шанса увеличить преимущество, но не использовала их, а потом внезапно пропустила контратаку, которую мощным ударом из-за пределов штрафной завершил вышедший на замену Коул Палмер. Тем не менее в самой концовке Микель Оярсабаль замкнул прострел Марка Кукурельи и принёс своей команде победу.

Перед финалом чемпионата Европы по футболу одно из самых любопытных предсказаний сделал Пол Мерсон. Известный в прошлом полузащитник «Арсенала» не стал выделять фаворита, но в то же время назвал уровень исполнителей «трёх львов» более высоким. А также заявил, что матч закончится либо минимальной победой Англии, либо разгромом в пользу Испании. По его словам, произойти это может в том случае, если подопечные Гарета Саутгейта вновь не смогут показать свой класс и проведут ещё один плохой тайм. А такое за ними водилось на этом турнире.

Действительно, в полуфинале Англия наглядно продемонстрировала, что может не только добиваться результата, но и показывать яркий, красочный и атакующий футбол. Правда, для этого ей понадобился импульс в виде быстрого пропущенного гола, будто бы заставившей её сбросить оковы и забыть об осторожности. А именно это качество стало неотъемлемой чертой команды в эпоху Саутгейта. Но в решающей стадии любая ошибка может стать фатальной, особенно в противостоянии с Испанией. Ведь в последнее время она научилась не только контролировать мяч, но и наказывать за малейшие просчёты. Нидерланды таким похвастаться уж точно не могли.

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И было крайне любопытно понаблюдать за тем, как англичане будут останавливать реактивных вингеров испанцев Нико Уильямса и Ламина Ямаля. Первому из них предстояло соперничать не только с Кайлом Уолкером, но и опускающимся глубоко Букайо Сакой, а второму — с вернувшимся в основу после годичного отсутствия Люком Шоу. Ещё за несколько часов до встречи в СМИ появилась информация, что в старте выйдет именно защитник «Манчестер Юнайтед», а не вынужденно замещавший его Киран Триппьер. И хотя в атаке это могло принести свои дивиденды, в обороне вполне могло сделать «трёх львов» чуть более уязвимыми. Пусть тот же Уолкер временами фактически становился третьим центральным.

Тем не менее на первых минутах эта опция не использовалась. Англия действовала по схеме 4-4-2 с выдвинутыми вперёд Гарри Кейном и Филом Фоденом. Однако проявить лучшие качества им не удавалось: инициативой практически безраздельно владели испанцы, с первых же минут зажавшие оппонентов на их собственной трети. Но продвинуться вперёд не получалось: подопечные Саутгейта очень дисциплинированно защищались и предотвращали все попытки задействовать единственного форварда «красной фурии» Альваро Морату. А тот частенько становился адресатом передач со стороны Уильямса и Дани Карвахаля.

Нико в целом был одним из самых ярких в дебюте матча. Вингер «Атлетика» обыгрывал, тривелой пасовал в штрафную и даже вполне мог открыть счёт, если бы не блестящий подкат Джона Стоунза. Казалось, защитник «Манчестер Сити» уже упустил противника, но в последний момент всё же успел заблокировать удар. Уильямса это ничуть не расстроило. Именно он продолжил чуть ли не в одиночку зажигать в нападении Испании, пока Ямаль вхолостую ходил по полю, а Дани Ольмо много ошибался.

«Трём львам» на пробуждение потребовалось около четверти часа. Солировали Шоу и Сака. Люк ещё с первых минут осадил Ямаля парой жёстких отборов, а потом стал не только подключаться к атакам, но и раздавать свои фирменные дальние забросы. А Букайо практически не замечал сопротивления со стороны Марка Кукурельи, которого продолжали освистывать за игру рукой в 1/4 финала с Германией. На 17-й минуте вингер «Арсенала» откатил под удар своему одноклубнику Деклану Райсу, но тот был заблокирован.

После этого игра немного отошла на второй план, а на первый вышли нарушения. Если старт матча вышел довольно спокойным и нежёстким, то постепенно напряжение начало сказываться. Первым горчичник за накладку получил Гарри Кейн, а потом его примеру последовал и Ольмо, шипами въехавший в бок Райсу. В принципе, такого наказания заслуживал и Фабиан Руис, наступивший на ногу Фодену, но этот эпизод Франсуа Летексье откровенно прозевал.

Зато не пожалел Уильямса, лишь с помощью толчка в спину сумевшего остановить рывок Уолкера, не растерявшего скорость с годами. Именно это нарушение правил поспособствовало нанесению первого удара в створ. Райс навесил в штрафную, а Фоден с острого угла пробил в падении. Но Унаи Симон был начеку и легко справился.

Первый тайм завершился со счётом 0:0, и команды отправились на перерыв. Но во время паузы произошло что-то странное. Ведь на второй игровой отрезок на поле не вышел лидер «красной фурии» Родри. Компенсировать его отсутствие был призван Мартин Субименди из «Реал Сосьедад», но назвать это равноценной заменой было невозможно.

Вероятно, это немного расслабило «трёх львов», пропустивших молниеносный выпад соперника. Шоу впервые в матче упустил Ямаля, и тот сразу же наказал за это, вырезав шикарный пас на Уильямса. Тот не простил и с левой ноги попал аккурат в дальний угол, застав врасплох Джордана Пикфорда. А спустя пару минут мог отметиться и передачей, будь Ольмо чуть поточнее. Но хавбек «Лейпцига» не сумел повторить трюк соотечественника, а Испания упустила шанс если не снять все вопросы, то максимально приблизиться к триумфу.

Но ведь открытия счёта все и ждали, не так ли? Ведь во встрече с Нидерландами Англия проснулась именно в тот момент, когда оказалась в роли догоняющей. И стала демонстрировать солидную часть своего потенциала. Однако в этот раз с ходу повторить тот же сценарий не удалось, а Саутгейт решил действовать. Он провёл свою первую замену, отправив на скамейку самого Кейна. Палочкой-выручалочкой должен был стать Олли Уоткинс — тот самый, который забил чудо-гол «оранжевым» в полуфинале. Правда, тогда ассистировал ему Коул Палмер, наблюдавший за игрой со стороны.

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И за 20 минут до окончания основного времени хавбек «Челси» получил шанс проявить себя. Это казалось пусть и рискованным (ушёл опорник Кобби Майну), но оправданным решением. Англия «горела» и находилась под жесточайшим прессингом, получая один увесистый удар за другим. Оживившийся Ямаль чуть было не уложил мяч в дальний угол, а потом удачу за хвост пытались ухватить Руис и вышедший на замену Микель Оярсабаль. Но либо не хватало точности, либо Пикфорд действовал выше всяких похвал.

Буквально сразу же последовало наказание. Прорыв по правому флангу возглавил Сака, открывшийся в центре штрафной Беллингем сделал скидку, а Палмер роскошным ударом поразил дальний угол, хоть и не без помощи рикошета от ноги Субименди. Так, уже на 73-й минуте Англия сравняла счёт и до предела закрутила интригу в финале Евро-2024.

Убить её вполне мог Ямаль, но самый молодой участник финала ЧЕ в истории продолжал по неопытности транжирить моменты. За восемь минут до окончания основного времени он мог выводить Испанию вперёд, но из убойной позиции выстрелил прямо в Пикфорда. А чуть позднее не сумел исполнить точный пас в штрафную. И снова Джордан хорошо сработал на выходе и нейтрализовал угрозу.

Тем не менее заключительный отрезок явно проходил под диктовку Испании. И долго держаться под таким давлением Англия не сумела. Вновь прорвался левый фланг, где стал слишком много позволять соперникам задёргавшийся Уолкер. Из-под него Кукурелья выполнил прострел, а открывшийся на грани офсайда Оярсабаль воспользовался шансом. Он забил свой первый мяч на турнире — тогда, когда это было нужнее всего.

На очередной чудесный камбэк у Англии оставалось около восьми минут с учётом компенсированного времени. Часть из них испанцы «сожгли» постоянными нарушениями и падениями, как тот же Кукурелья, получивший по лицу в борьбе с Сакой. Однако шанс спастись у подопечных Саутгейта всё же был, но в этот раз фортуна им не благоволила. После углового мощнейший удар головой Райса парировал Симон, а добивание Марка Гехи с пары метров принял на себя Ольмо, в ключевой момент оказавшийся на ленточке собственных ворот. Он фактически принёс «красной фурии» первую победу на крупном турнире с 2012 года и четвёртую — на чемпионатах Европы.