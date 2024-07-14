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Битва за золото: Испания обыгрывает Англию в финале Евро-2024

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Борислав Головин
Испания встречается с Англией в решающем матче чемпионата Европы по футболу. Команда под руководством Луиса де ла Фуэнте в пятый раз пробилась в финал континентального первенства и может установить рекорд по количеству побед. В свою очередь, британцы имеют возможность завоевать первый крупный трофей за 58 лет. RT ведёт текстовую трансляцию противостояния.
Битва за золото: Испания обыгрывает Англию в финале Евро-2024
  • Gettyimages.ru
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  • 14 июля 2024

    56' Ещё момент у Мораты! Классный пас из глубины прошёл в чужую штрафную в направление форварда. Он покатил мяч мимо высокчившего навстречу Пикфорда, но Стоунз вынес снаряд. А чуть позже Уильямс из полкружия штрафной немного не попал в створ.

    • Gettyimages.ru

  • 55' Вот и Мората заметнее стал. Нападающий даже попытался пробить из-за пределов штрафной, и Гехи только в последний миг накрыл выстрел.

  • 53' Прошла передача по центру на Субименди, и Стоунзу пришлось фолить ценой жёлтой карточки, чтобы не пустить оппонента на оперативный простор.

  • 51' Очень интересно, чем на произошедшее ответят британцы. Ну вот, Сака напомнил о себе, совершив рывок по правому флангу. Забрали мяч под свой контроль подопечные Саутгейта.

  • 49' Тут же «красная фурия» едва не увеличила преимущество. Ольмо позволили пробить из пределов в штрафной, и он немного не попал в створ!

  • 47' Гол! 1:0 в пользу сборной Испании!

    Незаметный до того Ямаль сместился справа в центр и выполнил отличный пас в свободную зону на Уильямса. А Нико сходу пробил низом в дальний!

    • Gettyimages.ru

  • В составе сборной Испании произошла рокировка. Мартин Субименди вышел на поле вместо Родри. Возможно, тот получил травму, блокируя удар Кейна в конце первого тайма.

  • Начался второй тайм! Ждём голов!

  • Закончился первый тайм.


    К сожалению, он получился довольно осторожным с минимумом опасных моментов. Запомнился только удар Фодена в руки Симону.

    • Gettyimages.ru

  • 45 + 1' Есть первый удар в створ! После подачи со стандарта мяч отскочил к Фодену, и тот с довольно острого угла отправил снаряд в руки Симону.

    • Gettyimages.ru

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