Битва за золото: Испания обыгрывает Англию в финале Евро-2024

Испания встречается с Англией в решающем матче чемпионата Европы по футболу. Команда под руководством Луиса де ла Фуэнте в пятый раз пробилась в финал континентального первенства и может установить рекорд по количеству побед. В свою очередь, британцы имеют возможность завоевать первый крупный трофей за 58 лет. RT ведёт текстовую трансляцию противостояния.