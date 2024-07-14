Битва за золото: Испания обыгрывает Англию в финале Евро-2024
- Gettyimages.ru
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14 июля 2024
56' Ещё момент у Мораты! Классный пас из глубины прошёл в чужую штрафную в направление форварда. Он покатил мяч мимо высокчившего навстречу Пикфорда, но Стоунз вынес снаряд. А чуть позже Уильямс из полкружия штрафной немного не попал в створ.
- Gettyimages.ru
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55' Вот и Мората заметнее стал. Нападающий даже попытался пробить из-за пределов штрафной, и Гехи только в последний миг накрыл выстрел.
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53' Прошла передача по центру на Субименди, и Стоунзу пришлось фолить ценой жёлтой карточки, чтобы не пустить оппонента на оперативный простор.
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51' Очень интересно, чем на произошедшее ответят британцы. Ну вот, Сака напомнил о себе, совершив рывок по правому флангу. Забрали мяч под свой контроль подопечные Саутгейта.
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49' Тут же «красная фурия» едва не увеличила преимущество. Ольмо позволили пробить из пределов в штрафной, и он немного не попал в створ!
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47' Гол! 1:0 в пользу сборной Испании!
Незаметный до того Ямаль сместился справа в центр и выполнил отличный пас в свободную зону на Уильямса. А Нико сходу пробил низом в дальний!
- Gettyimages.ru
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В составе сборной Испании произошла рокировка. Мартин Субименди вышел на поле вместо Родри. Возможно, тот получил травму, блокируя удар Кейна в конце первого тайма.
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Начался второй тайм! Ждём голов!
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Закончился первый тайм.
К сожалению, он получился довольно осторожным с минимумом опасных моментов. Запомнился только удар Фодена в руки Симону.
- Gettyimages.ru
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45 + 1' Есть первый удар в створ! После подачи со стандарта мяч отскочил к Фодену, и тот с довольно острого угла отправил снаряд в руки Симону.
- Gettyimages.ru