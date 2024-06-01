Оярсабаль вывел Испанию вперёд в финале Евро-2024 с Англией

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль забил гол в финальном матче чемпионата Европы — 2024 в Германии с командой Англии.

Футболист отметился забитым мячом на 87-й минуте игры.

Встреча в настоящий момент проходит в Берлине на Олимпийском стадионе. Счёт — 2:1.

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Ранее Ямаль стал первым игроком с результативным действием в четвертьфинале, полуфинале и финале на Евро.