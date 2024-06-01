Ямаль стал первым игроком с результативным действием в четвертьфинале, полуфинале и финале на Евро

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль является первым игроком с результативным действием в четвертьфинале, полуфинале и финале на чемпионате Европы в Германии.

Как сообщает Opta, испанец стал первым футболистом с голом или результативным действием в четвертьфинале, полуфинале и финале на одном Евро с 1980 года.

Встреча в настоящий момент проходит в Берлине на Олимпийском стадионе. Счёт — 1:1.

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