Гордость де ла Фуэнте, горе Саутгейта, пост Кукурельи и извинения Кейна: что обсуждали после финала Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт посетовал, что его подопечным не хватило сил на концовку финала Евро-2024 с Испанией, а его коллега Луис де ла Фуэнте назвал своих футболистов лучшими в мире. Гарри Кейн опубликовал пост с извинениями перед болельщиками и отказался завершать карьеру в национальной команде, а Марк Кукурелья подколол в социальных сетях Гари Невилла. Король Великобритании Карл III поддержал английскую команду после поражения, а Ламин Ямаль счёл успех на первенстве континента лучшим подарком на свой 17-й день рождения.

«Счастливее и быть невозможно»

Перед началом Евро-2024 мало кто причислял Испанию к главным претендентам на победу. Казалось, команда обладает слишком молодым составом и пока не готова к решению столь серьёзных задач.

Да и кандидатура главного тренера Луиса де ла Фуэнте вызывала определённые сомнения, ведь он во многом вынужденно занял этот пост после ухода Луиса Энрике. В активе де ла Фуэнте значились победы на молодёжном и юношеском первенствах континента, но складывалось впечатление, что ему не хватает опыта работы на взрослом уровне. Однако специалист посрамил скептиков и добился уникального достижения: выиграл чемпионат Старого Света с главной национальной командой Испании.

«Не думаю, что мы были фаворитами. Просто я хотел, чтобы моя команда была в состоянии конкурировать с лучшими сборными. Мы смогли. Я хочу, чтобы мои игроки продолжали совершенствоваться. У нас замечательный коллектив, все ребята могут гордиться собой. Они делают мою работу намного проще... Счастливее и быть невозможно: у нас настоящая команда, чемпион Европы. Горжусь ею!» — цитирует де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

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Тренер также не скрывал радости, что помочь коллективу в любой момент был готов каждый резервист, что доказал золотой гол Микеля Оярсабаля в финале.

«Я всегда говорил, что у нас 26 замечательных игроков. Любой из них способен выйти на поле и проявить себя в нужный момент. Ребята доказали это, когда мы провели замены. Они все демонстрировали тот уровень, которого от них ждали», — добавил он.

Также наставник признался, что не сказал подопечным ничего особенного после не самого удачного первого тайма.

«Они — лучшие в мире. Я уже говорил это прежде и остаюсь при своём мнении. И мы всегда можем стать ещё лучше», — заключил де ла Фуэнте.

На Гарета Саутгейта же больно было смотреть. За восемь лет во главе «трёх львов» он сделал из них постоянных претендентов на медали. На ЧМ-2018 они заняли четвёртое место. На Евро-2020 играли в финале, причём принимали Италию на «Уэмбли», но уступили в серии пенальти.

В Германии ситуация повторилась, хотя вся страна верила, что проклятие, наконец, будет снято и англичане завоюют второй трофей в истории после домашнего ЧМ-1966. Но удача вновь отвернулась от коллектива.

«Вывести Англию в два финала — такого не добивался никто. Мы приехали сюда, чтобы победить, но не сумели... Проигрывать в финале невероятно тяжело. Прежде всего, поздравляю Испанию. Она была лучшей на турнире — она была сильнее и сегодня», — подчеркнул тренер.

Он нашёл в себе силы поблагодарить своих игроков: по его мнению, они не могли дать больше с точки зрения самоотдачи и желания. «Мы недостаточно хорошо держали мяч. В первом тайме хорошо оборонялись, но не хватало контрпрессинга», — посетовал Саутгейт.

При этом уже в который раз в Германии сработала его замена: Коул Палмер восстановил равновесие хлёстким дальним ударом. Но, вместо того чтобы развить успех, британцы прижались к воротам и в итоге пропустили. Одной из главных причин спада наставник назвал усталость футболистов.

«Сказались физическое состояние и проблемы, с которыми мы вошли в этот турнир, а также дополнительное время. Из-за этого мы так мало владели мячом. Это одна из причин, по которой в конце мы стали ошибаться. Но ребята боролись до 85-й минуты в финале... Очень горжусь этим составом», — подытожил англичанин.

«Наилучший из всех возможных подарков на день рождения»

Испанские футболисты после финального свистка не скрывали радости. А особенно счастлив был Оярсабаль. Трудно было представить, что именно его гол решит судьбу наград высшей пробы. Партнёр Арсена Захаряна по «Реал Сосьедад» в основном довольствовался выходами на замены, если не брать в расчёт ничего не решавшую встречу с Албанией на групповом этапе, и отметился только одной результативной передачей.

Однако в нужный момент именно он замкнул отличный прострел Марка Кукурельи. Не исключено, что нападающего вознаградило само провидение: в 2022-м он получил тяжелейшую травму колена и пропустил почти год, поэтому ему не удалось съездить на ЧМ-2022 в Катаре.

«Я выполнил свою задачу: мне посчастливилось забить победный мяч. Когда тебе везёт с голом — это самое лучшее! У меня был сложный период из-за травмы, так что эта радость — особенная, учитывая, через что мне пришлось пройти», — отметил форвард.

Но определяла лицо «красной фурии» молодёжь, от которой в преддверии Евро-2024 многого не ждали. Нико Уильямс открыл счёт в самом начале второго тайма и буквально истерзал на левом фланге Кайла Уолкера.

«Пока мы не вполне осознаём, что сделано. Завтра вернёмся в Испанию и сможем насладиться вместе с болельщиками, которые всегда дарили нам любовь и тепло. Мы сотворили историю... Испытываю эйфорию и очень счастлив. Нам пришлось изрядно потрудиться. У Англии есть игроки, способные перевернуть ход встречи, но мы смогли дать им отпор. Никто не может нас победить!» — радовался Уильямс.

Но больше всех впечатлил болельщиков Ламин Ямаль, которому только накануне финала исполнилось 17. Он упустил несколько хороших моментов, но всё-таки сделал себе отличный презент.

«Это мечта. С нетерпением жду момента возвращения в Испанию, чтобы отпраздновать это событие вместе со всеми болельщиками. Это наилучший из всех возможных подарков на день рождения. Когда Англия отыгралась, было тяжело. Не знаю уж, из чего сделана эта команда. Но нам всегда удаётся обернуть всё в свою пользу», — объяснил Ямаль.

А мозг команды — Родри, через которого шла вся игра, — был признан лучшим футболистом турнира. Он напомнил, что многие из нынешнего состава «красной фурии» выступали под руководством де ла Фуэнте ещё в юношеских и молодёжных сборных, а потому были хорошо знакомы с его требованиями.

Кукурелья же не упустил возможности подколоть известного английского тренера и эксперта Гари Невилла, который перед турниром называл его игру одной из причин, по которым коллектив не сумеет пройти весь путь на Евро-2024. В итоге Марк закрыл Букайо Сака, в концовке отдал результативную передачу на Оярсабаля и написал в соцсетях: «Мы прошли весь путь, Гарри. Спасибо за поддержку».

«Мы убиты горем»

Помимо Саутгейта, жалко было смотреть и на некоторых его подопечных. В первую очередь речь идёт о Гарри Кейне: великолепный бомбардир к 30 годам не завоевал ни одного трофея в карьере. Многие ждали, что в Берлине неудачная серия прервётся, однако этого не произошло. А сам нападающий выглядел настолько неубедительно, что по истечении часа был заменён на Олли Уоткинса.

«Проиграть в финале невероятно тяжело. Нам удалось вернуться в игру и сравнять счёт, но затем мы не смогли в полной мере использовать этот импульс, чтобы добиться большего», — цитирует футболиста Daily Mail.

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Он затруднился ответить, почему «три льва», восстановив равновесие, прижались к воротам, но, как и наставник, посетовал на усталость и признал, что лично для него завершившееся первенство континента получилось непростым.

«Мы проделали отличную работу, чтобы попасть сюда, но в конечном итоге нас будут судить именно по этому матчу. Мы отчаянно хотели победить — не только для себя, но также для наших болельщиков, для всех, кто на протяжении всего пути верил в нас. Поэтому сейчас мы испытываем огромное разочарование», — добавил он.

На этом капитан не остановился и опубликовал пост в социальных сетях с извинениями перед болельщиками. Также он заверил, что, несмотря на очередную неудачу, не собирается завершать карьеру в национальной команде.

«Мы убиты горем, поскольку не смогли достичь того, ради чего так упорно трудились», — написал Кейн.

Не сумел проявить себя и Джуд Беллингем, хотя в противостоянии с Испанией у него была особенная мотивация: появилась возможность сойтись не только с партнёрами по «Реалу», например Даниэлем Карвахалем, но и с соперниками по Примере.

Однако хавбек выглядел бледной тенью самого себя и едва ли теперь получит «Золотой мяч». Вместе с тем он стал одним из немногих британцев, кто объяснил, почему, имея такой подбор исполнителей, они действовали недостаточно напористо.

«Считаю, что могло быть гораздо лучше. Этого нельзя отрицать. Но, по-моему, люди должны понять, что международный футбол отличается от клубного. Это разные форматы и стили. Вы должны помнить, что есть много команд и футболистов, которые провели очень длинный сезон. Они измотаны морально и физически. В этих матчах некоторые вещи нужно делать с умом. Это означает, что, к сожалению, мы не будем выходить на каждую встречу, пытаясь выиграть её со счётом 4:0 или 5:0. Нужно быть немного умнее», — цитирует полузащитника Marca.

Не заслужил критики в составе «трёх львов» только сравнявший счёт Палмер. Но гол стал для него слабым утешением.

«Испания блистала на протяжении всего турнира, все увидели, на что она способна... Мы дошли до ещё одного финала и можем вынести из этого что-то позитивное. Но всем хотелось сделать следующий шаг. И мы разочарованы, что его не сделали», — поделился переживаниями спортсмен.

«Для Саутгейта эта встреча — последняя»

На родине очередную неудачу сборной восприняли неоднозначно. С одной стороны, команда проявила характер и едва не выиграла Евро. С другой — продлила неудачную серию.

В этот непростой момент поддержал футболистов сам король Великобритании Карл III. От имени всей монаршей семьи он призвал Саутгейта высоко держать голову и напомнил, что выход в финал первенства Старого Света тоже является большим достижением. Король выразил уверенность, что главные успехи у коллектива впереди.

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«Все, кто принимал участие в спортивных мероприятиях любого уровня, знают, какое глубокое отчаяние может вызвать подобный результат, когда победа была так близка, и присоединятся к моим искренним соболезнованиям — даже притом, что мы поздравляем Испанию», — говорится в обращении.

А вот эксперты настроены куда более скептически и считают, что главный тренер должен покинуть свой пост. Так, бывший нападающий «трёх львов» Алан Ширер полагает, что, потерпев два поражения в решающих противостояниях на Евро, Саутгейт сам захочет взять паузу.

«Подозреваю, он может уступить место кому-то другому. Возможно, для Саутгейта эта встреча — последняя. Дома нас ждёт огромное разочарование. Да, сборная могла бы играть в более атакующий футбол. Но они всё же добрались до финала», — прокомментировал ситуацию Ширер.

В свою очередь, бывший защитник сборной Рио Фердинанд присоединился к большинству и раскритиковал наставника за излишне оборонительную игру. По его мнению, делая ставку на столь скучный футбол, Саутгейт не оставлял себе иного выбора, кроме как брать золото.

«В противном случае всё сведётся к тому, что эту тактику разберут по косточкам, а такой подход будут рассматривать как негативный. Вся ответственность ложится на плечи тренера: он выбирает определённый стиль игры для команды... И, играя подобным образом, вы обязаны побеждать, поскольку эти игроки слишком хороши», — посетовал Фердинанд.

Ещё один бывший форвард сборной и комментатор, Гари Линекер, тоже считает, что у национальной команды появится новый рулевой. Вместе с тем он призвал соотечественников поблагодарить Саутгейта за привлечение внимания английской публики к футболу.

«С этой сборной для нас грядут чудесные годы»

В Испании своей национальной командой, разумеется, восхищались. Хосе Луис Санчес отметил вклад в успех де ла Фуэнте и похвалил его за исправление ошибок предшественника.

«Огромная заслуга Луиса де ла Фуэнте заключается в том, что он превратил Испанию в команду с большой буквы «К», исправив всё то, что оставило после себя руководство Луиса Энрике. С этой сборной для нас грядут чудесные годы», — цитирует специалиста Marca.

В свою очередь, Антонио Санс отметил, что «красной фурии» сопутствовало везение.

«Для того чтобы стать чемпионом, требуется немного удачи — как в случае с тем необыкновенным ударом головой Дани Ольмо, который спас нас от дополнительного времени. Вчера футболисты играли превосходно», — подчеркнул он.

Самих игроков в ближайшее время ждёт обширная программа. Они прилетят в Мадрид и отправятся на приём к королю Филиппу VI. Затем по улицам столицы пройдёт торжественный парад. Любопытно, что, по информации СМИ, компанию футболистам составит теннисист Карлос Алькарас, который в воскресенье победил Новака Джоковича в финале Уимблдона.