Де ла Фуэнте: мы гордимся сборной Испании, она лучшая в мире

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о победе национальной команды на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

«Мы не можем быть более счастливыми! Мы гордимся этой командой. Они лучшие в мире. Сила нашей команды в том, что мы всегда думали, что можем быть лучше», — сказал тренер.

Испанская сборная стала победителем турнира, обыграв в финале команду Англии.

Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии». В составе победителей мячи забили Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. У Англии единственным голом отметился Коул Палмер.

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