Сразу шесть игроков разделили звание лучшего бомбардира чемпионата Европы — 2024

Шесть футболистов стали лучшими бомбардирами чемпионата Европы 2024 года в Германии.

На счету Дани Ольмо (Испания), Гарри Кейна (Англия), Коди Гакпо (Нидерланды), Жоржа Микаутадзе (Грузия), Джамала Мусиалы (Германия) и Ивана Шранца (Словакия) по три забитых мяча.

Напомним, что в финальном матче сборная Испании одержала победу над командой Англии. Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1.

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