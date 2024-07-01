Игра на повышение: кто из молодых звёзд Евро-2024 летом может сменить клуб

Чемпионат Европы по футболу запомнился ярким выступлением целого ряда молодых игроков. И часть из них может сменить клубную прописку уже летом 2024 года. «Барселона» поборется с «Челси» за испанского вингера Нико Уильямса, а также поспорит с ПСЖ и МЮ за бельгийского опорника Амаду Онану, в то время как синие постараются заполучить грузинского голкипера Георгия Мамардашвили. При этом «Арсенал» уже якобы достиг договорённости о трансфере итальянского защитника Риккардо Калафьори, а «Монако» в ближайшее время может пополнить состав одним из лучших бомбардиров первенства — Жоржем Микаутадзе.

Нико Уильямс («Атлетик»)

Трансферная стоимость: €60 млн.

Претенденты: «Барселона», «Челси».

Главным лотом в летнее трансферное окно обещает стать вингер сборной Испании. Об интересе топ-клубов к Нико Уильямсу говорили ещё до старта Евро-2024, но на турнире он не просто оправдал ожидания, а превзошёл их. И дело не в двух голах и передаче, а в его влиянии на игру «красной фурии», которое невозможно переоценить. Благодаря ему и Ламину Ямалю та превратилась из беззубой машины по контролю мяча в одну из самых ярких и привлекательных команд мира, способную не только «душить» владением, но и по щелчку пальцев генерировать опасные моменты.

И чемпионский титул, скорее всего, поможет Уильямсу сменить клубную прописку в ближайшее время. Ведь очень сложно удержать такого игрока, когда в его услугах заинтересованы сразу несколько грандов европейского футбола, а в контракте содержится пункт о сумме отступных. И довольно скромной по нынешним меркам (около €60 млн) — для представителей АПЛ уж точно. Главным претендентом на 22-летнего вингера называют «Челси».

Но с учётом ужасающего уровня управления Тодда Боули и тренерской чехарды в стане синих куда более любопытным кажется переезд Нико не в Лондон, а в столицу Каталонии. По данным СМИ, президент «Барселоны» Жоан Лапорта лично заинтересован в его подписании и намерен каким-то образом провернуть сделку, несмотря на ограниченные возможности из-за финансового фейр-плей. А отсутствие звезды на позиции левого нападающего практически гарантирует испанцу много игрового времени.

Амаду Онана («Эвертон»)

Трансферная стоимость: €50 млн.

Претенденты: «Барселона», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед».

Правда, на Уильямсе блауграна останавливаться не собирается. По слухам, каталонцы ищут опорника и рассматривают на эту позицию несколько кандидатов, а основными называют Микеля Мерино из «Реала Сосьедад» и светлое пятно в составе сборной Бельгии на ЧЕ — Амаду Онану. Да, хавбеку не удалось отметиться результативными действиями и помочь «красным дьяволам» преодолеть барьер первого раунда плей-офф. Но именно он был одним из тех немногих, кому было сложно предъявить претензии. В эту категорию можно ещё включить разве что Кевина Де Брёйне, а такое соседство уже дорогого стоит.

Для 22-летнего опорника Онана смотрится невероятно зрело: очень хорош в отборе, отлично контролирует мяч под давлением и способен продвигать его вперёд. Да, техничным его не назовёшь, но этого сложно требовать от игрока ростом 195 см. И «Барселоне» такой исполнитель очень нужен. Идея с возвращением Ориоля Ромеу с треском провалилась, ввиду чего закрывать позицию в опорной зоне приходилось центральному защитнику Андреасу Кристенсену. А это выглядит совсем уж крайней мерой.

Однако преграда на пути перехода Онаны в «Барселону» всё та же — недостаток свободных средств. Поэтому в этой гонке она рискует уступить одному из своих самых принципиальных соперников. По данным Foot Mercato, «Пари Сен-Жермен» также ищет опорника и всерьёз рассматривает вариант с Амаду, пусть пока и не отказался от идеи заполучить талантливого Жоау Невеша из «Бенфики». Но если за португальца просят аж €100 млн, то бельгиец может обойтись почти вдвое дешевле. Благо «Эвертону» необходимо расставаться с футболистами, чтобы вписаться в финансовые правила АПЛ.

Риккардо Калафьори («Болонья»)

Трансферная стоимость: €30 млн.

Претенденты: «Арсенал», «Пари Сен-Жермен», «Байер», «Челси», «Ювентус», «Тоттенхэм», «Реал».

Настоящая трансферная гонка развернулась за молодой звездой скуадра адзурра. Да, для команды чемпионат Европы вышел скорее неудачным, а безоговорочное поражение от Швейцарии окончательно сгустило краски. Но не стоит забывать, что подопечные Лучано Спаллетти потерпели его в отсутствие своего основного защитника. В третьем туре групповой стадии Риккардо Калафьори получил вторую жёлтую карточку на турнире, но уже после этого совершил фантастический рывок вперёд и помог Маттиа Дзакканьи шедевральным ударом поразить ворота Хорватии. И вывести Италию в плей-офф со второй строчки.

Подобный рейд Калафьори был далеко не случаен. По ходу прошедшего сезона он не раз практиковал подобное в составе «Болоньи» и помог ей не только занять пятое место в Серии А впервые с 1971 года, но также впервые за 60 лет квалифицироваться в Лигу чемпионов. И ещё до Евро стал одной из трансферных целей «Ювентуса», который как раз возглавил бывший наставник красно-синих Тьяго Мотта.

Вот только теперь переход Калафьори в «старую синьору» кажется маловероятным. Ведь интерес к нему проявляют «Реал», «Байер» и «Пари Сен-Жермен», а также английские «Тоттенхэм», «Челси» и «Арсенал». При этом «канониры» называются фаворитами в борьбе за 22-летнего защитника и уже якобы согласовали с ним как сам трансфер, так и личный контракт. По данным Football Italia, Риккардо обойдётся лондонцам в €53 млн и подпишет соглашение на пять лет с зарплатой в €4 млн.

Георгий Мамардашвили («Валенсия»)

Трансферная стоимость: €35 млн.

Претенденты: «Челси».

Но если эту гонку синие, скорее всего, проиграли, то упускать возможность усилить вратарскую линию не намерены. В прошлом сезоне она стала одной из главных проблем коллектива. Перешедший из «Брайтона» Роберт Санчес настолько не убедил тренерский штаб, что уступил позицию первого номера Джордже Петровичу, купленному у американского «Нью-Инглэнд». Но тот явно не соответствует статусу такого клуба, как «Челси». По крайней мере, на бумаге. И кого в такой ситуации приобретать клубу, как не самого «горячего» голкипера Евро-2024.

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В Германии Георгий Мамардашвили превратился из известного в узких кругах вратаря в одну из главных звёзд своего амплуа. О его таланте знали и до этого, но теперь игнорировать это стало просто невозможно. На групповом этапе ЧЕ он повторил рекорд по сейвам и установил лучшее достижение XXI века по предотвращённым голам, благодаря чему был включён в символическую сборную стадии по версии L'Équipe. При этом по общему числу спасений за весь турнир он показал второй результат с 1980 года (тогда стали собирать эту статистику) — в его активе их набралось аж 30. Столько же на Евро-2000 совершил Франческо Тольдо, а восемь лет спустя итальянца с вершины подвинул россиянин Игорь Акинфеев (32).

Об интересе «Челси» к Мамардашвили говорили ещё за пару недель до старта Евро-2024. И хотя в последнее время новой информации о переговорах не появлялось, вряд ли стоит сомневаться в том, что синие ещё предпримут попытку приобрести грузина. Вопрос в том, составит ли им кто-то конкуренцию. Быть может, к его кандидатуре вернётся «Бавария», год назад отказавшаяся приобретать вратаря. Правда, сам Георгий не горит желанием сидеть за Мануэлем Нойером.

Жорж Микаутадзе («Метц»)

Трансферная стоимость: €15 млн.

Претенденты: «Монако».

С большой вероятностью сменит прописку и соотечественник Мамардашвили, также очень ярко проявивший себя на чемпионате Европы. И хотя Грузия вылетела уже в 1/8 финала, нападающий разделил первое место в гонке лучших бомбардиров, а также третье — в списке самых результативных футболистов первенства. Пусть лишь один из его голов был забит с игры, показатели более чем впечатляющие. Особенно для дебютанта крупных международных форумов, чей минувший сезон вышел крайне неоднозначным.

Летом 2023-го Микаутадзе перешёл из «Метца» в «Аякс», но не убедил тренерский штаб и провёл за команду всего девять матчей, ничем не отметившись. А уже зимой вернулся в стан тёмно-бордовых на правых аренды, где вновь расцвёл. За этот отрезок он набрал 17 (13 + 4) очков, а потом ещё и блеснул на Евро, заставив свой бывший клуб выкупить контракт у амстердамцев.

Но пока всё идёт к тому, что его возвращение в «Метц» не получится долгим. Ещё до обратного трансфера в СМИ появились слухи об интересе к Микаутадзе со стороны «Монако», а чуть позднее они подтвердились. И сейчас кажется, что сделку можно назвать решённым делом. Сообщается, что монегаски согласились отдать €25 млн с учётом бонусов, обеспечив своим конкурентам по Лиге 1 солидную прибыль. Теперь остаётся надеяться, что Жорж найдёт общий язык с Александром Головиным и станет достойной заменой покинувшему Лазурный берег Виссаму Бен-Йеддеру.

Франсишку Консейсау («Аякс»)

Трансферная стоимость: €22 млн.

Претенденты: «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «Лейпциг».

Похожая история и с другим кандидатом на повышение, у которого тоже не заладилась карьера в «Аяксе». Разве что Франсишку Консейсау переехал в Нидерланды ещё в 2022-м, после чего провёл за «божьих сыновей» целый сезон. Но тоже не блеснул и был отправлен в аренду в родной «Порту» — под крыло отца Сержиу Консейсау. И пусть там не феерил, собрал коллекцию из восьми очков, заслужив право поехать в Германию в составе сборной Португалии.

Назвать выдающейся его статистику на Евро-2024 нельзя. В четырёх матчах Шику отметился всего одним голом, зато победным — во встрече с Чехией. А потом здорово оживил игру португальцев в важнейшем противостоянии с Францией и даже мог принести команде победу. На 93-й минуте именно юркий вингер издевательски легко разобрался с Тео Эрнандесом и прострелил на Криштиану Роналду, но тот не попал в створ.

И этого оказалось достаточно, чтобы к 21-летнему португальцу стали присматриваться топ-клубы Бундеслиги. По сведениям A Bola, интерес с Консейсау уже проявляют «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг», которому вполне может потребоваться замена Дани Ольмо. При этом отступные у Франсишку уже выросли до €45 млн, поэтому потенциальным покупателям лучше поторопиться.