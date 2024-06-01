Чемпиона раскатали и отправили домой: Италия сенсационно уступила Швейцарии в 1/8 финала Евро-2024

Сборная Италии неожиданно проиграла команде Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. В первом тайме подопечные Лучано Спаллетти выглядели катастрофически плохо и не только нанесли всего один удар по чужим воротам, но и позволили Ремо Фройлеру беспрепятственно поразить свои. При этом голу предшествовала комбинация из 31 паса, что стало рекордом турнира. А сразу после перерыва Рубен Варгас выполнил незамысловатую комбинацию и удвоил преимущество, красиво закрутив мяч в дальнюю девятку. Только после этого скуадра адзурра хоть как-то активизировалась и попыталась оказать на соперника давление, но огорчить Яна Зоммера так и не смогла, хотя мяч дважды попадал в каркас.

Плей-офф Евро-2024 открылся крайне непредсказуемым противостоянием между Италией и Швейцарией. На бумаге скуадра адзурра выглядела фаворитом, но на деле в Германии команда пока не продемонстрировала яркого футбола и не без труда пробилась в 1/8 финала. Альпийцы, напротив, едва не опередили в квартете A хозяев, позволив им сравнять счёт лишь в компенсированное время.

Для отечественных же болельщиков эта встреча была особенно интересной, ведь оба главных тренера успели поработать в России. Лучано Спаллетти почти четыре года провёл в «Зените» и дважды стал с ним чемпионом России, а также по разу завоевал Кубок и Суперкубок страны. А Мурат Якин год трудился в «Спартаке».

Правда, если судить по статистике очных матчей, шансов на успех у швейцарцев было немного, поскольку они ни разу не обыгрывали маститых соперников с 1993 года. Причём сравнительно недавно они попали в одну группу в отборе к ЧМ-2022 и дважды разошлись миром. Зато на Евро-2020 итальянцы разгромили соседей. Несмотря на это, Спаллетти пытался избежать недооценки конкурентов.

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«Мы знаем, что встречаемся с неудобным соперником. Пока на турнире нам не удалось показать весь свой потенциал. Может, мы продемонстрировали его лишь на несколько мгновений. Мы заслужили выход из группы, пусть даже нам понадобился гол на последней минуте, но нужно прибавлять, особенно в плане характера», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Что касается стартовых составов, то Спаллетти не обошёлся без серьёзной потери. Риккардо Калафьори заработал дисквалификацию, и его место в центре обороны занял Джанлука Манчини. Помимо этого, наставник вернул на острие атаки Джанлуку Скамакку, которого с флангов поддерживали Стефан Эль-Шаарави и Федерико Кьеза. Сделал он и ещё несколько неожиданных рокировок: в частности, убрал казавшегося незаменимым Жоржиньо и выпустил Николо Фаджоли.

Якин также по причине перебора жёлтых карточек недосчитался Сильвана Видмера. В итоге на правом краю полузащиты расположился Михел Эбишер, а слева появился Фабиан Ридер.

Задумка Спаллетти абсолютно не сработала, и первый тайм его подопечные провалили.

Швейцарцы с ходу забрали мяч под свой контроль и принялись плести кружева на чужой половине. Правда, поначалу им не хватало последнего паса. А все навесы на Брила Эмболо спокойно снимали Манчини и Алессандро Бастони.

У итальянцев же не получалось ничего. При отборе они очень часто допускали брак и даже не могли перейти середину поля. Делая выбор в пользу расстановки 4—3—3, тренер рассчитывал на быстрые атаки по флангам, которые могли бы помочь взломать насыщенную линию обороны оппонентов.

На деле Кьеза и Эль-Шаарави почти не получали мяч на свободном пространстве и не имели шанса проявить свою скорость. Скамакка и вовсе растворился на поле и не запомнился ничем. Неудивительно, что за тайм фаворит нанёс всего один удар, да и тот неточный. Вспоминается лишь дриблинг Кьезы и последовавший выстрел, накрытый Мануэлем Аканджи.

Альпийцы смотрелись всё интереснее. По истечении получаса отличную возможность открыть счёт упустил Эмболо. Он вырвался почти один на один с Джанлуиджи Доннаруммой и пробил в дальний угол, но вратарь в эффектном броске выручил партнёров.

Однако на 37-й минуте и он оказался бессилен. Рубен Варгас выполнил пас в штрафную с левого фланга. Ремо Фройлер, убежав от Фаджоли, спокойно принял его и пробил в ближний из-под Манчини. Доннарумма толком не успел среагировать, хотя мяч попал ему в ногу и от неё отскочил в сетку. Причём голу предшествовала комбинация из 31 передачи. Это лучший результат в истории Евро с 1980 года, когда стала вестись подобная статистика.

А незадолго до перерыва дружина Якина едва не увеличила преимущество. Ридер неожиданно пробил со штрафного, и голкипер кончиками пальцев перевёл мяч в штангу.

В раздевалке Спаллетти признал одну из своих ошибок и выпустил Маттиа Дзакканьи вместо абсолютно инертного Эль-Шаарави. Сложно сказать, как сложилась бы встреча в дальнейшем, если бы швейцарцы сразу после возвращения из раздевалки не забили второй гол.

И опять у них всё сложилось очень легко. Удалось создать перегруз на левом фланге и доставить мяч Варгасу. А тому никто не помешал спокойно прицелиться и красиво закрутить снаряд в дальний угол. Доннарумма совершил прыжок, но не дотянулся.

Совершив широкий шаг по направлению к четвертьфиналу, команда ожидаемо опустилась в оборону и перекрыла все свободные зоны, не позволяя соперникам создавать ничего. Правда, на стороне скуадра адзурра чуть не выступил Фабиан Шер. Реагируя на заброс в штрафную, он головой едва не перевёл мяч в створ — альпийцев спасла штанга. Ян Зоммер же застыл на линии и выручить никак не мог.

При этом сами они без особенных проблем справлялись с попытками прессинговать и через пас выходили со своей половины, а не излишне прижимались к воротам.

Не сработали и рокировки. В середине тайма Спаллетти перешёл на схему с двумя нападающими и бросил в бой Матео Ретеги. И тот, по крайней мере, нанёс единственный выстрел в створ, с которым Зоммер спокойно справился. Пожалуй, реальный шанс сократить отставание упустил только Скамакка. После заброса в штрафную и скидки партнёра он бил в упор, но угодил в штангу. Впрочем, не исключено, что гол всё равно бы отменили из-за офсайда у ассистента.

Таким образом, плей-офф стартовал с громкой сенсации. Итальянцы впервые с 2004-го не сумели пробиться в четвертьфинал Евро, когда они даже не вышли из группы.

Швейцарцы же не только во второй раз подряд попали в восьмёрку сильнейших сборных Старого Света, но и абсолютно по делу отправили домой действующих чемпионов континента, в очередной раз подтвердив, что способны в Германии на многое.