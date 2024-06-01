Сборная Швейцарии во второй раз в своей истории пробилась в 1/4 финала Евро

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Италии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:0. Голами в составе команды отметились Ремо Фройлер и Рубен Варгас. Первый забил девятый мяч за сборную, а второй — восьмой.

Таким образом, Швейцария во второй раз в своей истории пробилась в четвертьфинал Евро. Подобное достижение покорилось команде на предыдущем чемпионате Европы в 2020 году.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Швейцария обыгрывает Италию после первого тайма в 1/8 финала Евро.