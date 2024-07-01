Восхищение Ямалем, поддержка короля и пикировка Кейна с Ольмо: что обсуждают в преддверии финала Евро-2024

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо пожелал нападающему команды Англии Гарри Кейну продлить серию без трофеев, а тот в ответ напомнил, что его дружина на турнире выходила победителем из самых сложных ситуаций. Ламин Ямаль за день до финала Евро-2024 отметил 17-й день рождения, а Деклан Райс пообещал выпить пива на поле в случае успеха. Король Великобритании Карл III принял участие в акции в поддержку национального коллектива, а последний оставшийся в живых чемпион мира 1966 года Джефф Хёрст пожелал соотечественникам удачи. Гарет Саутгейт признался, что не боится поражения, а Луис де ла Фуэнте восхитился поддержкой всей страны. Что обсуждают в преддверии встречи — в материале RT.

Настрой де ла Фуэнте и спокойствие Саутгейта

В преддверии финала Евро-2024 болельщиков особенно беспокоит физическое состояние футболистов. К счастью, команды обошлись практически без потерь, если не считать Педри.

Испанцы, правда, едва не остались ещё и без Альваро Мораты, причём по довольно курьёзной причине. Во время встречи со сборной Франции выбежавший на поле охранник поскользнулся и при падении ударил нападающего по колену. Впрочем, тот избежал травмы и даже пошутил, что за подобные действия стюарду следовало показать жёлтую карточку. На предматчевой тренировке форвард работал наравне со всеми без каких-либо ограничений.

«У меня только лестные слова в адрес англичан, и, разумеется, они, в свою очередь, скажут то же самое. Плакать от приятных эмоций не стыдно, и, надеюсь, в это воскресенье я буду весь в слезах от радости», — отметил он.

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А вот вингер Айосе Перес на поле точно не выйдет. Но он и провёл на турнире всего 12 минут.

«Я хочу поблагодарить за прекрасную работу двух человек — Педри, который, к сожалению, получил травму, и Переса, у которого имелись проблемы с первой встречи, но он очень много трудился. К сожалению, завтра они не смогут сыграть. Гави приедет, чтобы поддержать нас, он станет футболистом под номером 27», — рассказал Луис де ла Фуэнте на пресс-конференции.

Также он заявил, что его подопечные находятся в прекрасном расположении духа и воодушевлены поддержкой всей страны. Тренер пообещал как следует отпраздновать успех, если его удастся достичь.

«Мы должны подойти к игре в боевом настроении. Гордимся тем путём, который проделали, чтобы попасть сюда. Никто ничего не дал этой команде просто так. Они всё заслужили на поле. Мы имеем право сильно радоваться тому, что сделали. Видеть, как страна гордится этим коллективом, — прекрасное чувство», — добавил де ла Фуэнте.

У англичан же вернулся в строй даже Люк Шоу, выходивший на замену в полуфинале и четвертьфинале. Не исключено, что решающее противостояние он начнёт с первых минут. Правда, не в оптимальном состоянии Джуд Беллингем. По информации СМИ, он испытывает серьёзные проблемы с плечом после вывиха, полученного ещё в ноябре, и вынужден играть фактически на уколах. По окончании континентального первенства хавбек «Реала» пройдёт углублённое медобследование, и не исключено, что его ожидает операция.

«Все здоровы, мы с нетерпением ждём это испытание. Очевидно, что за последние несколько недель команда прогрессировала. Я должен сказать, что работать с этими игроками — большая честь. Теперь у нас есть потрясающая возможность достичь того, к чему мы так стремились», — отметил наставник британцев Гарет Саутгейт.

Вместе с тем он отдал дань уважения оппоненту и рассказал о его сильных сторонах.

«У Испании очень ясная манера. У них сыгранный коллектив, который хорошо прессингует, по-настоящему интенсивно. Они здорово владеют мячом, поэтому нам надо действовать максимально организованно. Но мы также хорошо контролировали мяч, особенно в последних матчах», — подчеркнул он.

Кстати, за будущее тренеров в любом случае можно не беспокоиться. Сообщается, что оба с большой долей вероятности продолжат работу в сборных. Саутгейта намерены уговорить продлить истекающий в конце года контракт вне зависимости от исхода финала. Он работает с «тремя львами» с 2016 года и по количеству матчей во главе коллектива (101) занимает третье место в истории, уступая только Уолтеру Уинтерботтому (141) и Альфу Рамсэю (113).

В свою очередь, Федерация футбола Испании хочет сохранить на своём посту де ла Фуэнте. Для этого ему даже готовы утроить зарплату — с €600 тыс. до €1,8 млн. И, как и в случае с коллегой, результат решающей игры чемпионата Европы якобы на ход переговоров не повлияет.

Юность Ямаля и торт для Уильямса

Наиболее же обсуждаемым футболистом смело можно назвать Ламина Ямаля. Он уже стал самым молодым спортсменом в истории Евро, а в полуфинале забил потрясающий гол французам. За день до решающей игры Ламин отпраздновал 17-летие. Партнёры поздравили его прямо на поле во время занятия, а сам юный вингер «Барселоны» на пресс-конференции с теплотой вспомнил родителей.

«Перед финалом будет много разных мыслей. Прежде всего собираюсь думать о родителях. Они многим пожертвовали ради меня. Им пришлось нелегко, но они всегда поддерживали. Мне было приятно представлять, как они рады моему голу и нашей победе, когда мы обыграли Францию», — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

Его отец также высказался о ставшем знаменитым фото, на котором пятимесячного Ямаля купает Лионель Месси. Он пошутил, что, возможно, аргентинец тогда благословил его сына. Но сам Ламин открестился от сравнений с восьмикратным обладателем «Золотого мяча», подчеркнув, что намерен оставаться собой.

Талантом юноши восхищаются даже в Англии. Например, бывший нападающий «трёх львов» и известный эксперт Гарри Линекер признался, что тот сводит его с ума.

«Пеле забил два мяча в финале чемпионата мира, но ему было 17 лет, почти 18. Даже Месси заявил о себе на мировой арене лишь ближе к 20. На наших глазах происходит нечто очень и очень особенное. Насколько особенное, будет видно дальше. То, что он делает, даже в голове не укладывается», — цитирует Линекера The Guardian.

А 12 июля 22-й день рождения отметил ещё один исполнитель «красной фурии», Нико Уильямс. Ему вручили специальный торт с соответствующими цифрами и двумя свечами, которые он под аплодисменты партнёров задул.

Обещание Райса и пожелание Хёрста

В составе британцев же невольно обратил на себя внимание Деклан Райс. Он пообещал в случае победы выпить пива прямо на поле. Кстати, аналогичное обещание он давал и перед финалом Евро-2020, но тогда подопечные Саутгейта уступили Италии. Остаётся надеяться, что у атлета появится основание для исполнения обещания .

«С тех пор я пил пиво, но всегда с добавлением лимонада. Если мы одержим победу, тогда выпью пива по-настоящему. Только, скорее всего, придётся зажать нос, так как ненавижу его запах», — признался полузащитник.

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При этом Саутгейт, вспоминая ту неудачу, а также поражение сборной Англии с ним в составе в полуфинале домашнего Евро-1996, отметил, что они научили его одной важной вещи: в футболе всё меняется очень быстро.

«Я не боюсь того, что может случиться, потому что уже прошёл через всё. И я желаю, чтобы подопечные почувствовали это отсутствие страха. Мы хотим, чтобы они были лучшими версиями себя. Отсутствие страха перед поражением даст нам больше шансов на победу», — уверен специалист.

Говоря о британском проклятии, нельзя не вспомнить Гарри Кейна, который к 30 годам не взял ни одного трофея и умудрился остаться без него даже в дебютном сезоне в «Баварии». В сборной удача ему тоже пока не улыбнулась. Эту тему даже в шутку поднял полузащитник «красной фурии» Дани Ольмо, пожелавший сопернику продлить печальную серию. Форвард не оставил выпад без ответа.

«Ни для кого не секрет, что я пока не выигрывал командных трофеев. Завтра у меня есть шанс завоевать один из самых крупных. Мы готовы играть против кого угодно. У нас были трудные периоды на этом турнире, но мы всё равно проходили каждого. Это укрепляет нашу огромную веру и стойкость — и то и другое очень нужно в финале», — подчеркнул Кейн.

Точно помочь коллективу должна поддержка самого короля Великобритании Карла III. Вместе с актёром Идрисом Эльбой он принял участие в специальной акции, посвящённой поддержке сборной. Оба позировали с футболками команды на территории Сент-Джеймсского дворца.

Пожелал удачи «трём львам» и последний оставшийся в живых чемпион мира 1966 года Джефф Хёрст, автор хет-трика в финале того домашнего мундиаля с Германией. Ветерана даже приглашали на матч, но он ответил отказом. Возможно, поддержка легендарного соотечественника поможет Кейну отличиться.

Назначение Летексье и судьба «Золотой бутсы»

Немало обсуждают и тему судейства. Дело не только в спорном пенальти, который Феликс Цвайер назначил в ворота Нидерландов в полуфинале, но и в фигуре главного арбитра. Ведь назначение на решающий матч получил 35-летний Франсуа Летексье. Таким образом, он стал самым молодым рефери в истории финалов Евро. А вот рекорд чемпионатов мира устоял, поскольку финал ЧМ-1934 в возрасте 29 лет обслуживал Иван Эклинд.

Доверие французу удивляет, учитывая его относительно скромный опыт. Например, в ЛЧ он отработал всего 13 встреч. В Германии обслужил три матча, но лишь один из них в плей-офф: Грузия — Испания. Да и на ЧМ-2022 его ещё не приглашали. Зато Летексье может похвастать наличием необычной для футбола основной профессии — судебного пристава.

По мнению известного экс-судьи Марка Клаттенбурга, у УЕФА не было иного выбора. Клеман Тюрпен допустил грубую ошибку в матче Шотландии и Германии. Даниэле Орсато завершает карьеру, а потому якобы рискует быть слишком эмоциональным. Наконец, Шимон Марциняк со следующего сезона собирается работать в Саудовской Аравии, что могло быть воспринято негативно.

«Он хорошо судил на этом турнире, с минимумом спорных ситуаций, но до этого момента самый важный матч, на котором был главным, — Суперкубок УЕФА в 2023-м между «Манчестер Сити» и «Севильей». Сейчас ставки куда выше, так что это серьёзная ответственность», — резюмировал Клаттенбург.

Также в УЕФА определились, что будут делать с «Золотой бутсой» для лучшего бомбардира турнира. В настоящий момент лидерство с тремя голами делят Иван Шранц, Дани Ольмо, Джамал Мусиала, Коди Гакпо, Гарри Кейн и Жорж Микаутадзе. На Евро-2020 по пять мячей забили Криштиану Роналду и Патрик Шик, и тогда приз достался португальцу, который вдобавок отдал результативную передачу. Теперь же в случае равенства приз просто разделят на всех.