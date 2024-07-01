Relevo: Беллингему может понадобиться операция после Евро-2024
Полузащитник сборной Англии и «Реала» Джуд Беллингем может перенести операцию на плече после чемпионата Европы.
Как сообщает Relevo, футболист испытывает дискомфорт из-за вывиха, полученного в ноябре прошлого года в матче чемпионата Испании.
Отмечается, что Беллингем на Евро вынужден играть на обезболивающих уколах, а также использовать защиту, чтобы избежать усугубления травмы.
Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.
Ранее принц и принцесса Уэльские поздравили Англию с выходом в финал Евро-2024.