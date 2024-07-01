Relevo: Беллингему может понадобиться операция после Евро-2024

Полузащитник сборной Англии и «Реала» Джуд Беллингем может перенести операцию на плече после чемпионата Европы.

Как сообщает Relevo, футболист испытывает дискомфорт из-за вывиха, полученного в ноябре прошлого года в матче чемпионата Испании.

Отмечается, что Беллингем на Евро вынужден играть на обезболивающих уколах, а также использовать защиту, чтобы избежать усугубления травмы.

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