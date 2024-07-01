Принц и принцесса Уэльские поздравили Англию с выходом в финал Евро-2024

Принц Уэльский Уильям и принцесса Кейт Миддлтон поздравили сборную Англии с выходом в финал чемпионата Европы по футболу.

«Чудесно! Поздравляем Англию, финалистку Евро!» — приводят слова принца и принцессы соцсети.

В полуфинале турнира Англия одержала победу над Нидерландами со счётом 2:1. Таким образом, подопечные Гарета Саутгейта вышли в финал, где сыграют с Испанией.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Карл III поздравил сборную Англии с выходом в финал Евро-2024.