Шокирующая развязка: Англия забила на 91-й минуте и вырвала победу у Нидерландов в полуфинале Евро-2024

Англия взяла верх над Нидерландами и второй раз подряд вышла в финал чемпионата Европы по футболу. На седьмой минуте Хави Симонс воспользовался ошибкой Деклана Райса и дальним ударом застал врасплох Джордана Пикфорда, однако подопечные Гарета Саутгейта быстро отыгралась — Гарри Кейн реализовал пенальти за накладку Дензела Думфриса. После перерыва оранжевые завладели преимуществом и создали больше моментов у чужих ворот, несмотря на потерю Мемфиса Депая, но в компенсированное время пропустили. Творцами гола стали вышедшие на замену Коул Палмер и Олли Уоткинс: первый сделал проникающий пас в штрафную, а второй неотразимо пробил в дальний угол из-под Стефана де Врея.

На Евро-2024 сборная Англии поразила многих своей невероятной способностью добиваться нужного результата, почти ничего не демонстрируя на поле. Вымученная победа над Сербией, две скучнейшие ничьи с Данией и Словенией, невероятное спасение и победы в матчах со Словакией и Швейцарией не самое достойное резюме для полуфиналиста первенства континента. И хотя сама игра «трёх львов» оставляла желать лучшего, наличие в их составе звёзд первой величины позволяло не просто высоко оценивать их шансы на выход в решающий раунд турнира, но даже считать их фаворитами в противостоянии с Нидерландами. По крайней мере, букмекеры делали именно так.

Хотя поводов для волнения у фанатов англичан было предостаточно. Ведь до 1/2 те не пересекались ни с одним топовым соперником, а брали верх скорее благодаря классу своих лидеров и везению. И на этом фоне Нидерланды качественно выделялись, хотя перед началом чемпионата Европы сами не входили в число главных соискателей трофея. И тоже зашли так далеко во многом благодаря удачной сетке. Румыния и Турция на награды явно не рассчитывали, хоть и удивили многих.

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Зато практически без сюрпризов обошлись Рональд Куман и Гарет Саутгейт, который в случае триумфа на чемпионате Европы может получить рыцарский титул и встать в один ряд с легендарным Алексом Фергюсоном. Первый ожидаемо сделал выводы и наконец перевёл в запас провалившего два матча подряд Стивена Бергвейна, вследствие чего место на правом фланге атаки досталось Дониэллу Малену. А второй вернул в основу Марка Гехи, пропустившего предыдущую встречу из-за перебора жёлтых карточек. Оказался в ней и Гарри Кейн, заменённый по ходу противостояния со Швейцарией, зато не нашлось места Люку Шоу, наконец восстановившемуся после травмы.

Тем не менее на первых минутах многие могли вспомнить об отсутствии защитника «Манчестер Юнайтед». Уже на седьмой минуте Деклан Райс поскользнулся в центре поля и позволил Хави Симонсу совершить рывок к штрафной. И хотя хавбек «Лейпцига» поскользнулся прямо перед ударом, он всё же смог пробить аккурат над Джорданом Пикфордом. Возможно, голкиперу помешал оттолкнуться мокрый газон «Сигнал Идуна Парка», но выпрыгнуть он толком не сумел и лишь кончиками пальцев коснулся полетевшего в сетку мяча.

Но, как показывает практика, уступающая в счёте Англия гораздо интереснее Англии, которая либо играет вничью, либо ведёт. И это полностью подтвердилось. Подопечные Саутгейта внезапно и для болельщиков, и, возможно, для себя выдали отличный отрезок. И даже попали в створ, хотя обычно откладывали это на концовку основного времени. Причём сделал это не кто иной, как Кейн, в этом матче опускавшийся очень глубоко в полузащиту. Но Барт Вербрюгген среагировал и оказался в правом от себя углу раньше мяча.

Но на этом «три льва» не успокоились и продолжили утюжить центральную и правую зоны оборону оранжевых, где очень здорово смотрелся Букайо Сака. Но если на 14-й минуте сам вингер «Арсенала» промедлил и зарядил по сгрудившимся перед створом оппонентам, то подоспевший на отскок Кейн выстрелил гораздо опаснее, пусть и не попал в цель. После этого он врезался в выставленную ногу Дензела Думфриса и рухнул на газон.

Поначалу сложилось впечатление, будто данный эпизод останется без внимания — настолько уверенно главный арбитр Феликс Цвайер покинул место происшествия. Но всё же вскоре он остановил игру, услышав подсказку видеоассистента, а потом и сам пошёл к монитору и довольно быстро разобрался в ситуации: выписал жёлтую карточку Думфрису и указал на точку. К ней подошёл сам пострадавший и, пусть и не сумел перехитрить визави, всё же восстановил паритет, став лучшим бомбардиром плей-офф Евро в истории.

Можно было предположить, что после этого напряжение снизится, а подопечные Саутгейта станут спокойно перекатывать мяч поперёк поля. Но они удивили и продолжили давить. А уже пять минут спустя могли вырваться вперёд. Шикарным разрезающим пасом в штрафной нашли Фила Фодена, претендовавшего на звание одного из главных разочарований турнира. Ведь от лучшего футболиста сезона в АПЛ ждали явно большего. Но в нужный момент он продемонстрировал своё мастерство и сначала собрал вокруг себя сразу двоих опекунов, а затем аккуратно катнул мимо Вербрюггена. И не окажись в створе тот же Думфрис, счёт мог вновь измениться.

Хотя в этот вечер Фоден и Думфрис не располагались на одном фланге и не вели очную дуэль, именно их противостояние вышло в этом отрезке матча на первый план. Буквально с разницей в две минуты они поочерёдно проверили на прочность каркас ворот. Сначала голландец выше всех выпрыгнул на угловом и заставил зазвенеть перекладину, а вскоре уже вдохновившийся примером Ламина Ямаля англичанин врезал с 25 м. Но если после удара испанца мяч отскочил от штанги в сетку, то на этот раз вылетел за лицевую.

Небольшое затишье наступило лишь перед самым окончанием первой половины. До этого Фоден успел ещё раз проверить свою меткость и снова аккуратно положил в левый от себя угол, но не смог застать голкипера врасплох. А Нидерланды потеряли Мемфиса Депая. После одного из эпизодов он присел на газон и попросил замену. И Куман отреагировал весьма оригинально, бросив в бой не свою палочку-выручалочку Ваута Вегорста, а Йоея Вермана, до настоящего момента выглядевшего крайне блёкло. Тем самым тренер максимально насытил среднюю линию и не позволил «трём львам» соорудить ещё что-то опасное. Отдыхать команды ушли при равном счёте.

Тем не менее Вегорст всё же появился на поле, причём сразу после перерыва. А сменил он Малена, откровенно выпавшего из матча после ухода Депая. Но не был до конца доволен своими подопечными и Саутгейт, хотя Англия проводила чуть ли не свой лучший матч на Евро-2024. Тем не менее Киран Триппьер отправился на скамейку, а шанс проявить себя получил Шоу.

И начало второго тайма напомнило обо всех предыдущих выступлениях англичан на чемпионате Европы. Медленная, тягучая игра с обилием поперечных передач лишь изредка прерывалась попытками нидерландцев убежать в контратаку. Но все они пресекались обороной номинальных гостей, пусть временами и посредством мелких фолов. И один из них дал Нидерландам право на стандарт. Верман выполнил блестящий навес, а Вирджил ван Дейк оттеснил Кайла Уокера и чуть было не застал врасплох Пикфорда. Но вратарь всё же спас и перевёл мяч на угловой, а ещё один удар Думфриса оказался хуже предыдущего.

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С этого момента оранжевые плотно захватили инициативу, но вся опасность исходила от Симонса, в то время как наглухо прикрытый Сакой Коди Гакпо был абсолютно незаметен. Напоминать о себе лидер сборной стал лишь после 68-й минуты: сначала выдал неплохую подачу на Думфриса на дальнюю штангу, а затем чуть было не вырвался один на один с Пикфордом. Но роскошный подкат Уокера прервал его рейд.

Но у Англии нашёлся на это более чем достойный ответ. И снова одним из действующих лиц стал Уокер, а прорыв удалось организовать по правому флангу. Фоден нашёл пасом притаившегося на бровке одноклубника, а тот отдал на Саку, легко «расстрелявшего» Вербрюггена. Но толком порадоваться форвард «Арсенала» не успел: боковой судьи зафиксировал офсайд. А у «трёх львов» в графе «нанесённые удары» за тайм остался угрюмый ноль.

Примечательно, что сразу после этого Саутгейт сделал двойную замену и убрал с поля не кого-нибудь, а Кейна и Фодена — главных своих звёзд. Вместо них вышли Олли Уоткинс с Коулом Палмером. И кто бы знал, что именно этой парочке суждено решить исход сражения за путёвку в финал Евро-2024. Да, какое-то время они потратили на то, чтобы освоиться на дортмундском поле, но на первой компенсированной минуте сотворили настоящее чудо.

Палмер возглавил набег и имел два варианта развития — безопасный и рискованный. Покати он на свободного Саку направо, мало кто раскритиковал бы его за это, но Коул исполнил чудесный пас низом на Уоткинса. Тот одним касанием обработал мяч, а вторым — неотразимо пробил под штангу ворот Вербрюггена с острейшего угла. У голкипера не осталось ни шанса.

У Нидерландов было несколько минут, чтобы организовать финальный навал, и для этого на поле появились габаритные Джошуа Зиркзее и Брайан Бробби. Но из этой затеи ничего не вышло. Англия вновь чудесным образом победила и вышла в финал на втором чемпионате Европы подряд, где померится силами с великолепной Испанией.