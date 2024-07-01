Цель оправдывает средства: благодаря чему Англия под огнём критики добралась до финала Евро-2024

Сборная Англии второй раз подряд добралась до финала чемпионата Европы и может в воскресенье стать пятой в ряду тех, кто завоевал два главных международных трофея в истории. И это несмотря на невыразительную игру и осторожность Гарета Саутгейта, на протяжении всего турнира подвергавшегося колоссальному давлению со стороны СМИ и болельщиков. Но так ли велика заслуга главного тренера в успехе одной из самых сильных команд мира и заслуживает ли он продления контракта — в материале RT.

По ходу чемпионата Европы 2024 года в центре внимания время от времени оказывались разные сборные. Своей организацией и яркостью восхищали Испания и Германия, плохой реализацией удивляла Франция, заставляли хвататься за голову Бельгия и Португалия, терпевшие крушения из-за чрезмерного доверия к своим звёздам, приятно радовали вернувшиеся в элиту Нидерланды, выстроенная Австрия и боевитая Турция. Однако Англия оставалась самой обсуждаемой командой на протяжении всего турнира, причём оценивали её исключительно критически. Да и могло ли быть иначе, если самый дорогостоящий коллектив не показывает и четверти от своих возможностей, каждый вечер убаюкивая болельщиков своим чересчур осторожным стилем игры?

Да, если брать всех участников Евро-2024, то Англию не назовёшь самой непривлекательной. Например, по ударам в створ в среднем за матч она занимает лишь 19-е место, но в то же время опережает Италию и даже сенсационную Грузию, чьё яркое выступление как раз пришлось по душе многим фанатам и экспертам. Похожая ситуация и с ожидаемыми голами, но с реальными всё даже довольно неплохо. Ведь по реализации подопечные Гарета Саутгейта превзошли ту же Францию, хотя били почти в два раза меньше. Однако общественности сухого результата всегда будет не хватать, особенно если твоя сборная располагает самым сильным подбором исполнителей не только на самом первенстве, но, возможно, в своей истории.

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Уже неоднократно говорилось о великолепии нынешнего поколения англичан, где в стартовом составе одновременно выходят Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Фил Фоден, Букайо Сака и Деклан Райс, в то время как Коул Палмер и Трент Александер-Арнольд вынуждены большую часть времени полировать скамейку, а Энтони Гордон и вовсе не получает ни одного шанса проявить себя. Правда, хавбек «Ньюкасла» хотя бы был вызван на главный турнир континента, в то время как Джек Грилиш с Джеймсом Мэдисоном и Джейдоном Санчо и вовсе вынуждены наблюдать за его событиями по телевизору, притом что первый помог «Манчестер Сити» выиграть АПЛ, а последний дошёл до финала Лиги чемпионов вместе с дортмундской «Боруссией». И это далеко не весь список недоехавших до Германии звёзд.

И прекрасно понимая, какие бриллианты находятся в распоряжении Саутгейта, не может не удивлять, каким образом они используются. Вспоминается фраза из книги легендарного нападающего Златана Ибрагимовича, которую тот бросил в ходе одного из разговоров с Пепом Гвардиолой. Выступавший тогда за «Барселону» швед сказал, что у наставника в распоряжении имеется Ferrari, но он ездит на ней так, будто это Fiat. То же самое сейчас делает англичанин, вот только невероятным образом добивается успеха. Ведь как ещё назвать два финала ЧЕ подряд?

Безусловно, частично триумф Англии можно объяснить не самым высоким уровнем соперников. Так, вплоть до полуфинала они не пересекались ни с одной топ-командой. Данию к таковым уже не отнесёшь, не тянут на этот статус и квалифицировавшиеся в плей-офф Словакия и Швейцария, хотя подопечные Мурата Якина и стали одним из приятных открытий первенства, а в 1/8 легко разобрались с на тот момент ещё действующими чемпионами. Но даже с такими оппонентами «три льва» справились отнюдь не уверенно. Одних победили лишь в дополнительное время, а других и вовсе в серии пенальти. Причём в первой встрече нанесли лишь два удара в створ (оба привели к голу), а во втором также забили после первого же прицельного выстрела Саки. Хирургическая точность, не так ли?

На фоне этого игра Англии в противостоянии с Нидерландами кажется чем-то необычным. Подопечные Саутгейта превзошли соперников по всем ключевым показателям и наработали на 1,25 xG — почти в два раза больше, чем в матче со швейцарцами. И пусть вновь получили порцию критики за назначенный 11-метровый (хотя накладка Дензела Думфриса вряд ли вызывала сомнения), провели с запасом лучшую встречу на чемпионате и заслуженно вышли в решающий раунд.

Но что же заставило родоначальников футбола внезапно забыть о присущей им осторожности и выдать ярчайший перформанс в ключевой момент? Причастен ли к этому главный тренер или сами спортсмены устали «катать вату» и рванули вперёд, наплевав на его советы? И произошло бы всё это, не пропусти они уже на седьмой минуте из-за ошибки Деклана Райса, поскользнувшегося на мокром дортмундском газоне? На все эти вопросы сложно дать однозначный ответ, хотя определённые предположения могут рождаться на основании предыдущих матчей.

Что спасало Англию от поражений в противостояниях со Словакией и Швейцарией? Исключительно индивидуальное мастерство отдельных исполнителей. Сначала чудо сотворил Беллингем, внезапно решившийся пробить бисиклетой на 95-й минуте, а несколько дней спустя уже Сака напомнил, почему оценивается в €140 млн и входит в шестёрку самых дорогих футболистов мира. При этом сам стиль толком не менялся. Более того, концовку основного времени вингер «Арсенала» провёл на позиции левого защитника, практически потеряв возможность полноценно участвовать в атакующих действиях. Так Саутгейт отблагодарил Букайо за его великолепное попадание в дальний угол — заткнул им дыру в обороне.

И ведь не скажешь, что на полуфинал с Нидерландами специалист приготовил какой-то сюрприз или перебрал состав, чтобы использовать слабости оппонента. Пусть и здорово угадал с заменами. Вплоть до пропущенного гола Англия действовала в привычной ей манере (пусть и недолго), но после этого внезапно пробудилась. Кейн вновь стал активно опускаться в середину и принимать участие в подыгрыше, гораздо больше стали обострять тот же Райс и Беллингем, а Фоден наконец вспомнил, что именно его шедевральный гол помог «Сити» сравнять счёт в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом», и принялся бить из всевозможных позиций. А потом ещё и здорово открылся в штрафной, после чего разобрался не только с двумя опекунами, но и с вратарём. И если бы не дежуривший на ленточке Думфрис, мог оформить первый гол на Евро-2024.

Пока складывается впечатление, будто Саутгейт в какой-то мере действует по конспектам Жозе Моуринью. Тот тоже занимался выстраиванием игры в обороне, в то время как в атаке полагался на мастерство футболистов, позволяя им творить. И хотя у этого метода есть серьёзные минусы, долгое время они приносили ему успех. Недаром Особенный дважды побеждал в ЛЧ, а также брал чемпионаты Англии, Португалии, Италии и Испании. Но у Гарета не получается добиться от своих подопечных такого же уровня раскрепощённости. И тому может быть причина.

По ходу первенства приходилось слышать мнение, что чрезмерно скучный стиль Англии обусловлен намерением Саутгейта максимально прикрыть тылы, ведь в них он серьёзно сомневался. Да, поводы для этого были. Из-за травмы в Германию не поехал любимчик наставника Гарри Магуайр, а Люк Шоу большую часть первенства восстанавливался после травмы. В результате в центре приходилось использовать Марка Гехи и Эзри Консу, а на левом фланге — Кирана Триппьера, предпочитающего действовать на противоположной бровке.

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Но есть и другое объяснение, которое базируется на карьере Саутгейта-игрока. Большую её часть он провёл на позиции центрального защитника и занимался в первую очередь организацией обороны, хотя иногда выходил и на фланге, и в роли опорника. Поэтому вполне логично, что этот аспект он ставит во главу угла и предпочитает действовать от печки. Вот только нынешний состав Англии позволяет не просто показывать более зрелищный и современный футбол, но и доминировать на поле почти над каждым соперником. Но она этого не делает.

И хотя Саутгейт плотно удерживает первое место в списке самых критикуемых тренеров Евро-2024, вероятно, сохранит свой пост и по окончании турнира. По данным The Times, независимо от исхода финала с Испанией Футбольная ассоциация страны (FA) намерена уговорить специалиста продолжить работу с командой. И если он подпишет новый договор хотя бы до окончания ЧМ-2026, то к моменту его окончания будет возглавлять сборную на протяжении десяти лет и выйдет на третье место по этому показателю в истории. Больше у руля находились только Уолтер Уинтерботтом и Альф Рэмзи, под руководством которого «три льва» выиграли ЧМ-1966.

И у нейтральных болельщиков эта новость скорее вызывает сожаление. Фактически это лишает возможности понаблюдать за тем, как в руках другого специалиста себя бы проявлял Кейн, почти всю карьеру в сборной отыгравший под началом Саутгейта. Да и тот же Александр-Арнольд вряд ли будет рад такому развитию событий, несмотря на статус одного из сильнейших и наиболее креативных правых защитников мира, так и не закрепившийся в основе команды. Но в FA, очевидно, считают, что цель оправдывает средства.

Впрочем, этот вопрос будет решаться уже по окончании Евро, а сейчас главная интрига заключается в том, как Англия будет действовать в финале. По уровню исполнителей она превосходит Испанию, но при этом вряд ли станет форсировать ход такого важного матча. По крайней мере, сам Саутгейт наверняка будет против такого развития событий и скорее потребует от подопечных сосредоточиться на разрушении, чем ввязываться в перестрелку с «красной фурией». А в таком сценарии та может предложить многое, ведь располагает молодыми, но очень яркими вингерами в лице Ламина Ямаля и Нико Уильямса.

Поэтому и кажется, будто оживёт финал только в том случае, если Англия пропустит, причём рано. В таком случае звёзды снова могут взять контроль в свои руки и броситься вперёд, забыв о советах главного тренера. И порадовать если не эффектными комбинациями, то индивидуальными решениями. И тогда эмоции от возможного триумфа «трёх львов» у болельщиков будут более положительными.