ESPN: УЕФА разделит «Золотую бутсу» Евро-2024 между игроками, если никто больше не забьёт

«Золотую бутсу» по итогам чемпионата Европы по футболу могут получить сразу несколько футболистов.

Об этом сообщает ESPN.

УЕФА разделит приз между шестью игроками, если в финале из оставшихся претендентов никто больше не забьёт голов.

Сразу у нескольких футболистов по три гола на турнире. Среди них Коди Гакпо (Нидерланды), Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиал (Германия), Иван Шранц (Словакия), а также Гарри Кейн (Англия) и Дани Ольмо (Испания), которые сыграют в финале.

До этого победителя определяли благодаря дополнительным показателям.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Кейн стал лучшим бомбардиром в истории плей-офф Евро.