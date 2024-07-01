Ольмо заявил о желании продлить проклятие Кейна в финале Евро-2024

Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо высказался о финальном матче чемпионата Европы с Англией.

«Хочу ли я продлить проклятие Кейна? Очень сильно! Оформить хет-трик в финале было бы мечтой, и, конечно же, выиграть его — тоже», — приводит слова Ольмо Telegraph.

Напомним, что форвард сборной Англии Гарри Кейн не завоевал ни одного командного трофея в своей карьере.

Встреча пройдёт 14 июля в Берлине на Олимпийском стадионе. Начало — в 22:00 мск.

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