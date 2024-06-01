Швейцария обыгрывает Италию после первого тайма в 1/8 финала Евро

Сборная Швейцарии обыгрывает команду Италии после первого тайма в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Единственный гол в первой половине игры забил Ремо Фройлер на 37-й минуте. Результативной передачей отметился Рубен Варгас.

Встреча в настоящий момент проходит в Берлине на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.

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Ранее сообщалось, что Фройлер забил первый гол 1/8 финала Евро-2024.