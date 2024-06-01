Испытания для Франции и Германии, «ковровая дорожка» для Англии, проверка для Австрии: прогнозы на плей-офф Евро-2024

На чемпионате Европы по футболу завершился групповой этап и сформировалась сетка плей-офф. Как и три года назад, в верхней части оказались сразу четыре сборные из числа главных фаворитов турнира, при этом двум из них с ходу придётся несладко: Франции предстоит сразиться с Бельгией, а Германии — помериться силами с Данией. В нижней половине выделяется Англия, однако ей на пути к финалу вполне могут поставить подножку Австрия, Нидерланды или Италия, чьё противостояние со Швейцарией видится наиболее интригующим в 1/8 финала.

Проблемы вице-чемпионов

На Евро-2024 завершился групповой этап, оставивший много вопросов и пищи для рассуждений, а также запомнившийся целым рядом знаковых событий. К таким вполне можно отнести провал Хорватии, входившей в число сильнейших сборных на протяжении последних шести лет, а также очередное фиаско Сербии, которая финишировала последней в далеко не самом мощном квартете, где её соперниками значились не только Англия, но также Дания и Словения. Но если путь этих команд на немецких полях уже закончен, то у той же Франции продолжается. Хотя выступление трёхцветных также вызвало немало споров.

Безусловно, к качеству игры подопечных Дидье Дешама придраться сложно. И это вполне можно назвать приятным сюрпризом, но с оговоркой. Если на предыдущих турнирах синие зачастую не демонстрировали блеска, но дожимали оппонентов, то на этот раз всё было наоборот. По окончании групповой стадии французы заняли второе место по ожидаемым голам (xG), четвёртое — по «стопроцентным моментам» (big chances), а по касаниям в штрафной и вовсе лидировали. Но при этом лишь дважды заставили мяч пересечь линию ворот соперника — с Австрией на помощь пришёл Максимилиан Вёбер, оформивший автогол, а с Польшей Килиан Мбаппе реализовал 11-метровый.

Да, нельзя не упомянуть о проблемах лидера Франции, который из-за перелома носа пропустил второй тур с Нидерландами. Быть может, будь Мбаппе в строю, вице-чемпионы мира всё же смогли бы застать врасплох именитую оборону оранжевых и голкипера Барта Вербрюггена, ведь всего спустя несколько суток это трижды сделала куда менее маститая Австрия. Но Килиан остался в запасе, а в его отсутствие взять на себя роль голеадора не смогли ни Маркус Тюрам, ни Антуан Гризманн, ни Усман Дембеле.

Забавно, но, даже несмотря на это, Франция вполне могла занять первое место в квартете D, если бы справилась с кризисной Польшей. К этому моменту подопечные Михала Пробежа уступили два раза подряд и уже лишились надежд на выход в плей-офф. Но и это оказалось для трёхцветных невыполнимой задачей. И именно из-за этого пошли коту под хвост все предтурнирные расклады, предрекавшие их встречу с англичанами уже на стадии полуфинала.

Возмутители спокойствия

Конечно, Франция, Германия, Португалия и Испания не оказались бы в одной части сетки без помощи Австрии, сокрушившей Нидерланды. Можно ли назвать это полноценной сенсацией? Вряд ли, ведь подопечные Ральфа Рангника смотрелись очень здорово и претендовали на звание одного из наиболее выстроенных и сыгранных коллективов первенства. А будь у них хотя бы пара полноценных звёзд в составе — и вовсе могли бы ворваться в число главных фаворитов. Но даже без них они сумели одержать важнейшую победу над оранжевыми и спутать карты прогнозистам.

В итоге Австрия заняла место Франции, отправилась в нижнюю часть сетки и вплоть полуфинала не получит оппонента сильнее тех же Нидерландов. А вот подопечные Дешама уже в первом раунде сразятся с Бельгией, а во втором пересекутся с Португалией. Конечно, если кто-либо из грандов снова в плохом смысле не удивит.

Также по теме Очевидное невероятное: голы Кварацхелии и Микаутадзе помогли Грузии победить Португалию и выйти в плей-офф Евро-2024 Грузия обыграла Португалию в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы и сенсационно пробилась в плей-офф. Уже на 92-й...

Но не только Австрия заслужила звание возмутителя спокойствия. Нельзя не упомянуть Румынию, сенсационно ставшую первой в квартете E, опередив ту самую Бельгию. Да, назвать «красных дьяволов» одним из претендентов на трофей уже не получается, ведь высочайший уровень там продолжает поддерживать лишь великолепный Кевин Де Брёйне.

А вот Жереми Доку и Леандро Троссард не оправдывают возложенных на них надежд, а Ромелу Лукаку и вовсе лишь отдалённо напоминает самого себя образца трёхлетней давности. От прежней резкости не осталось и следа, а уймы запоротых моментов и регулярные попадания в офсайд превратили габаритного форварда в ходячий мем. И хотя не иначе как провалом его выступление в первых трёх встречах турнира не назовёшь, Доменико Тедеско продолжает доверять ему. И тем самым лишь снижает шансы коллектива на успех.

Что до Румынии, то ей, конечно, повезло финишировать на первой позиции. Ведь она не может похвастать ни звёздным составом, ни игрой, достойной 1/8 финала ЧЕ. Да и в актив может занести себе лишь противостояние с откровенно провалившей дебют первенства Украиной (устраивающая обе команды ничья со Словакией не в счёт). Но даже если пребывание жёлтых в Германии завершится на самом старте плей-офф, для них это станет неплохим достижением. Ведь последний раз они выходили из группы 2000 году, правда, в формате при 16 участниках, а не при 24.

Испытания для Франции и Германии

Так или иначе, волей случая сетка плей-офф чемпионата Европы по футболу стала очень похожа на себя образца 2021 года. В верхнюю половину также попали Франция, Португалия, Бельгия и Испания, разве что место Италии заняла Германия. Но если тогда уже после первого матча домой отправились и «селесао», и трёхцветные, сейчас есть большая вероятность, что до 1/4 дойдут сразу четыре топ-сборные.

За исключением французов (хотя на фоне таких бельгийцев они смотрятся гораздо сильнее), непростое испытание предстоит разве что немцам. Всё же датчане хоть и не выглядят настолько же впечатляюще, как на предыдущем Евро, всё равно остаются крепкой и неуступчивой командой. И подтверждением тому стали как ничья с англичанами, так и уверенные действия в обороне в противостоянии с сербами, от исхода которого зависело их будущее на турнире. За 90 минут они позволили нанести лишь пять ударов по своим воротам и наработать на ничтожные 0,29 xG.

Но хватит ли этого, чтобы превзойти хозяев? Да, бундестим подпортила реноме, лишь на последних минутах вырвав ничью у Швейцарии, но всё равно выглядит предпочтительнее «алой розы». В первую очередь за счёт феноменальной средней линии и поставленной комбинационной игры, нивелирующей даже отсутствие забивного форварда. Да, проблемой может стать отсутствие перебравшего жёлтых карточек Джонатана Та, но Нико Шлоттербек видится достойной заменой. Да и поддержку родных трибун недооценивать не стоит.

В свою очередь, Испания и Португалия вряд ли испытают серьёзные трудности на пути к четвертьфиналу. Да, в заключительном туре Грузия взяла верх над Криштиану Роналду и компанией и сотворила одну из главных сенсаций первых двух недель Евро. Но не стоит забывать, что в этой встрече «селесао» играли вторым составом и были напрочь лишены мотивации, ведь заблаговременно гарантировали себе первое место в квартете. И ждать повторения истории, но уже с «красной фурией», не стоит. Ведь даже если подопечные Луиса де ла Фуэнте и могли позволить себе подобие недооценки, то после такого выступления оппонентов наверняка проявят бдительность.

Если Грузия располагает хотя бы набравшим обороты Хвичей Кварацхелией, одним из лучших голкиперов первенства Георгием Мамардашвили и забившим уже три гола Жоржем Микаутадзе, то Словения таким похвастать не может. Да, на ум приходят Беньямин Шешко, Милан Шкриньяр и Ян Облак, но в Германии они не феерят и пока выглядят явно не готовыми остановить такую сильную сборную, как Португалия. Даже если Роналду так и не начнёт решать эпизоды и приносить пользу «селесао», топовых исполнителей там более чем достаточно, чтобы не заметить сопротивления со стороны подопечных Матьяжа Кека. Да и чудес от Бруну Фернандеша и Бернарду Силвы никто не отменял.

«Ковровая дорожка» для Англии

Что касается нижней части сетки, то Англию можно было бы смело назвать главным кандидатом на выход в финал, если бы не одно «но». На Евро-2024 подопечные Гарета Саутгейта показали настолько неяркий и неизобретательный футбол, что оценить их перспективы пока крайне сложно. Если они продолжат действовать в той же манере, то могут спокойно уступить если не Словакии, то Италии. Вот только до сих пор теплится надежда, что «три льва» лишь экономили силы перед решающими стадиями и уже совсем скоро продемонстрируют всю свою мощь. А по уровню исполнителей равных им не так много.

У кого же есть реальный шанс остановить Англию? Наиболее любопытной видится их возможная дуэль с той же Австрией, благодаря организованности и постоянному прессингу способной заставить Гарри Кейна с партнёрами ошибаться на своей половине, а на чужой — перекрыть ей кислород. Но их очная встреча возможна лишь в полуфинале, а на пути к нему коллективу Рангника предстоит сразиться сначала с Турцией, а затем — с триумфатором матча сборных Нидерландов и Румынии.

Также по теме Вечер триллеров: Франция упустила победу над Польшей, Австрия дожала Нидерланды на Евро-2024 Франция сыграла вничью с Польшей и лишь со второго места вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу. На гол Килиана Мбаппе с...

И непросто будет с самого начала, ведь их будет ждать битва с собственным антиподом. Да, «янычары» никогда не славились системностью и умением хладнокровно следовать плану, но компенсировали это заряженностью на борьбу и индивидуальным мастерством. А ярких индивидуальностей в их составе хоть отбавляй. Достаточно вспомнить хотя бы Хакана Чалханоглу, Арду Гюлера, Оркуна Кёкчю и Кенана Йылдыза.

Быть может, «скуадра адзурра» готова повторить подвиг трёхлетней давности и вновь расправиться с англичанами на ЧЕ? На этот раз предпосылок к этому гораздо меньше. И дело не только в менее ярком подборе исполнителей, но и отсутствии того импульса, которым обладала сборная Роберто Манчини. По сути, на групповой стадии итальянцы не провели ни одного яркого и цельного матча и не продемонстрировали доминирующего выступления даже против албанцев. А хорватов победили лишь благодаря удачному стечению обстоятельств и феноменальным действиям Риккардо Калафьори и Маттиа Дзакканьи.

Сложно вообразить и успех Нидерландов в противостоянии с Англией. Отсутствие Френки де Йонга заметно невооружённым взглядом и заметно сказывается на атакующем потенциале коллектива, не располагающего футболистами, способными решить всё в одиночку. Да, старается Коди Гакпо, неплохо выглядит Тийани Рейндерс, а Ваут Вегорст и вовсе идеально выходит со скамейки. Но пробелов слишком много. И если что-то гениальное не выдадут нестабильный Мемфис Депай и лишь ищущий своё место в команде Хави Симонс, оранжевым будет непросто даже с румынами, не то что с австрийцами.