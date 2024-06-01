Форвард Грузии Микаутадзе забил три мяча на групповом этапе Евро-2024

Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Микаутадзе (Грузия) возглавляет бомбардирскую гонку, забив три мяча. Футболисты сборной Германии Джамал Мусиала и Никлас Фюллькруг, а также Коди Гакпо (Нидерланды), Иван Шранц (Словакия), Рэзван Марин (Румыния) забили по два мяча.

Таким образом, футболист сборной Грузии забил три гола на групповом этапе Евро-2024.

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